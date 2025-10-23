“Dos dedos de frente”: Mariana Brey apuntó contra Nancy Pazos tras la denuncia judicial

Mariana Brey sostuvo que tiene “dos dedos de frente” por lo que no “usaría a la justicia” para solucionar el conflicto que lleva adelante con Nancy Pazos quien inició una demanda luego de que su contraparte la llamara “golpista” y ella, a su vez, la tildó de “pelotuda”.

Luego de que Pazos firmó y dio lugar a la justicia, Brey se explayó: “¿Me quiere censurar acaso? Poner un límite para que yo no opinar, decir o hablar. Me invita a la reflexión, pero no me quita el sueño. Trabajo para ganarme el dinero y no molestaría nunca a la justicia, menos para sacarle plata a alguien sin ningún tipo de fundamento”.

Frente a los dichos de Pazos que sostuvo que el juicio era una medida ejemplificadora porque Brey “es una ignorante”, la panelista respondió: “Bueno, esa es una opinión y la respeto. Molestar a la justicia por algo tan banal o insignificante, me parece algo ridículo y lo manifiesto como una ciudadana súper responsable”.

Asimismo, Mariana indicó: “Tengo el abogado del canal. No soy yo quien toma esta decisión. No hay nada que me sorprenda, el público es muy inteligente y eso es buenísimo”. Al tiempo, sostuvo que Nancy “se supone que es un ser con dos dedos de frente y eso -el no denunciar el cruce en la justicia- lo tiene que tener en cuenta”.

Por su parte, su colega Aanalía Franchín consideró: “Me parece que a la justicia hay que usarla para cosas realmente importantes. Entre compañeras, no deberíamos llegar a la justicia, pero también hay que ver cómo se sintió Nancy”.

“Yo lo hablaría fuera de cámara. La propia Nancy me ha dicho que mi padre, probablemente, habría violado a mi madre y yo no me enteré. Es algo mucho más grave, pero, después lo hemos arreglado y no lo llevé a la justicia”, continuó Franchín.

“Es cuestión de correr los egos y sentarse a hablar. Utilicemos la justicia para otra cosa porque no es necesario. Entiendo que Nancy se pueda sentir dolida, pero si la otra persona le pide disculpas, es suficiente”, cerró la periodista.