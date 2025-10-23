Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

“Dos dedos de frente”: Mariana Brey apuntó contra Nancy Pazos tras la denuncia judicial

“Dos dedos de frente”: Mariana Brey apuntó contra Nancy Pazos tras la denuncia judicial
23 de Octubre de 2025 | 18:20

Escuchar esta nota

Mariana Brey sostuvo que tiene “dos dedos de frente” por lo que no “usaría a la justicia” para solucionar el conflicto que lleva adelante con Nancy Pazos quien inició una demanda luego de que su contraparte la llamara “golpista” y ella, a su vez, la tildó de “pelotuda”.

Luego de que Pazos firmó y dio lugar a la justicia, Brey se explayó: “¿Me quiere censurar acaso? Poner un límite para que yo no opinar, decir o hablar. Me invita a la reflexión, pero no me quita el sueño. Trabajo para ganarme el dinero y no molestaría nunca a la justicia, menos para sacarle plata a alguien sin ningún tipo de fundamento”.

Frente a los dichos de Pazos que sostuvo que el juicio era una medida ejemplificadora porque Brey “es una ignorante”, la panelista respondió: “Bueno, esa es una opinión y la respeto. Molestar a la justicia por algo tan banal o insignificante, me parece algo ridículo y lo manifiesto como una ciudadana súper responsable”.

Asimismo, Mariana indicó: “Tengo el abogado del canal. No soy yo quien toma esta decisión. No hay nada que me sorprenda, el público es muy inteligente y eso es buenísimo”. Al tiempo, sostuvo que Nancy “se supone que es un ser con dos dedos de frente y eso -el no denunciar el cruce en la justicia- lo tiene que tener en cuenta”.

Por su parte, su colega Aanalía Franchín consideró: “Me parece que a la justicia hay que usarla para cosas realmente importantes. Entre compañeras, no deberíamos llegar a la justicia, pero también hay que ver cómo se sintió Nancy”.

“Yo lo hablaría fuera de cámara. La propia Nancy me ha dicho que mi padre, probablemente, habría violado a mi madre y yo no me enteré. Es algo mucho más grave, pero, después lo hemos arreglado y no lo llevé a la justicia”, continuó Franchín.

“Es cuestión de correr los egos y sentarse a hablar. Utilicemos la justicia para otra cosa porque no es necesario. Entiendo que Nancy se pueda sentir dolida, pero si la otra persona le pide disculpas, es suficiente”, cerró la periodista.

Nancy Pazos va "por todo" contra Mariana Brey: "Voy a sacarle plata"

