Los abogados de Fabiola Yañez concretaron su renuncia en causas contra Alberto Fernández

Los abogados Mariana Gallego y Mauricio D’Alessandro renunciaron a la defensa de la ex primera dama Fabiola Yañez en la causa contra el ex presidente Alberto Fernández por violencia de género.

La defensa de Yañez, quien en los últimos días regresó al país procedentes de Madrid, era ejercida por ambos letrados en una causa en la ciudad de Buenos Aires en la que la ex primera dama estaba denunciada por el ex presidente por “impedimento de contacto” de Francisco, el hijo de ambos.

Ese proceso “devino abstracto” al regresar Yañez al país, aclaró Gallego. En los otros procesos los letrados habían sido designados por Yañez como apoderados en la querella en el caso federal por violencia de género y el juicio civil por alimentos, dos expedientes a los que también renunciaron.

En las causas que se sustanciaban en el fuero de la Ciudad de Buenos Aires por impedimento de contacto y alimentos, Gallego presentó la renuncia el lunes último, en tanto en el expediente federal por violencia de género la dimisión de D’Alessandro se concretó este jueves porque “había plazos corriendo y vencimientos impostergables que, por ser apoderados de la querella con mandato vigente, se debía cumplir por responsabilidad profesional”, indicaron los letrados.