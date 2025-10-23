Virginia Gallardo, a tres días de las elecciones, recordó a Ricardo Fort y los hijos del famoso la liquidaron: "Cachivache"

A tres días de las elecciones, donde participará como candidata a diputada nacional por Corrientes, Virginia Gallardo recordó su relación con Ricardo Fort y los hijos del famoso, a través de su abogado, la liquidaron.

La vedette publicó en sus redes sociales una fotografía tomada durante el vínculo que mantenía con el mediático, cuando Felipe y Marta Fort eran apenas unos niños.

El heredero de Felfort cumpliría 57 años el próximo 5 de noviembre. Fallecido el 25 de noviembre de 2013, su imagen permanece a través del tiempo en el mundo del espectáculo y en redes sociales.

En este contexto, la candidata de La Libertad Avanza, escribió: “Estos días la gente te tiene muy presente en mi vida, algo bueno habremos hecho. Siempre conmigo. Vamos, comandante, confío en que me estarás cuidando”.

Ante ello, el primero que salió al cruce fue César Carozza, en representación de Marta y Felipe Fort, liquidando a la mediática: “Se cuelga de su imagen y lo está usando para su campaña política, no lo está saludando por su cumpleaños o fallecimiento”.

Y continuó apuntando contra la bailarina: “Es un cachivache. Cuando salió la serie (de Fort), mandó carta documento para que se abstengan de usar su imagen y su nombre”. “Quería cobrar. No la cuestiono, si queres cobrar, cobra. Pero, ahora, ¿qué hago? ¿Le paso la factura a Marta y Felipe?”, concluyó el letrado.