Tragedia en la Panamericana y al menos cinco muertos: choque múltiple entre camiones y autos

Un camión se cruzó de carril en la ruta 9, aplastó un auto que se incendió, y provocó la muerte de cinco personas esta tarde en el partido bonaerense de Campana.

Según informó TN, uno de los camiones, que se dirigía en sentido hacia la ciudad de Rosario, perdió el control, se cruzó al carril contrario e impactó contra los vehículos que viajaban en dirección hacia la Ciudad de Buenos Aires. Producto del impacto, vehículos involucrados se prendieron fuego.

EN DESARROLLO