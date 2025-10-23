Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cerca de 60 vuelos de Aerolíneas Argentinas se verán afectados mañana por asamblea de pilotos

Cerca de 60 vuelos de Aerolíneas Argentinas se verán afectados mañana por asamblea de pilotos
23 de Octubre de 2025 | 20:13

Unos 60 vuelos programados entre las 6 y las 1o de mañana registrarán demoras como consecuencia de una nueva medida de fuerza dispuesta por el gremio de pilotos Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), que podría afectar los planes de viaje de “más de 7.000 pasajeros”, informó hoy Aerolíneas Argentinas.

Los pilotos nucleados en la  (APLA) volverán a realizar mañana “asambleas informativas” en el Aeroparque Jorge Newbery, anunció el gremio desde sus redes sociales. Y agregó que “hasta el momento, Aerolíneas Argentinas continúa sin ofrecer respuestas a los reclamos que hemos presentado desde APLA en relación con salarios, ascensos, dotación y el cumplimiento de nuestro CCT”.

Por su parte,. Aerolíneas dijo “lamentar profundamente esta situación que genera perjuicios directos sobre los pasajeros, en un momento en que Aerolíneas Argentinas atraviesa una etapa de consolidación luego de haber dejado atrás más de quince años de pérdidas operativas y dependencia de aportes del Estado”, indicó en un comunicado.

Sostuvo además que “este proceso, que permitió alcanzar niveles de eficiencia y sustentabilidad inéditos en la última década, requiere del compromiso de todos los sectores que forman parte de la empresa. Medidas como estas no aportan a la solución de los desafíos estructurales del sector y dañan la confianza de los pasajeros, que es el principal capital de la compañía”.

“Aerolíneas Argentinas lamenta los inconvenientes que esta situación pueda generar y continuará trabajando para mitigar cualquier efecto que la medida pudiera tener en los planes de vuelo de sus pasajeros”, señaló la empresa.

Y recomendó a los pasajeros con vuelos programados entre las 5.30 y las 11.30 de mañana “verificar el correo electrónico informado en la reserva para recibir notificaciones sobre eventuales cambios. Además, se solicita verificar la última información sobre su vuelo en la web de la terminal aeroportuaria”. Aclaró que, “si el pasaje fue adquirido a través de una agencia de viajes, se sugiere consultar directamente con la misma”.

