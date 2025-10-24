Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Una metalúrgica situada en 128 entre 61 y 62

En Berisso, toman una fábrica por atraso salarial

24 de Octubre de 2025 | 02:42
Edición impresa

Un nuevo y grave conflicto laboral se desató en Berisso, afectando a los trabajadores de la empresa Acerías Berisso, ubicada en la calle 128 entre 61 y 62. La situación escaló drásticamente luego de que la fábrica permaneciera cerrada, según el planteo de los trabajadores, durante un mes, sin previo aviso a los empleados, sin abonar los salarios correspondientes y sin ofrecer respuestas al personal sobre la situación.

Ante este escenario de incertidumbre y falta de ingresos, los trabajadores decidieron tomar la fábrica y paralizar totalmente la producción, con el objetivo de presionar por los sueldos adeudados y su futuro laboral.

“Hoy se tomó la fábrica porque hace un mes que cerró sin aviso y no nos pagaron. Somos más de 50 familias sin ingresos, necesitamos que esto se sepa”, manifestó un portavoz de los empleados afectados, quien apuntó que, a la vez, hay más de medio centenar de familias las que quedaron sin sustento “de un día para otro”.

La acción de protesta fue replicada y viralizada rápidamente a través de las redes sociales. “Queremos que esto se haga viral para tener respuesta. Estamos desesperados”, sumó el vocero.

“No podemos seguir esperando”, enfatizó mientras se aguardaba ayer una pronta intervención que les permita regularizar su situación laboral y cobrar los sueldos.

La empresa Acerías Berisso presentó, el día miércoles, a las autoridades provinciales y al sindicato una readecuación para preservar su actividad y sostener 30 puestos de trabajo, y un grupo de empleados afectados por la medida tomaron la empresa paralizando la producción y poniendo en riesgo la continuidad de la misma.

LE PUEDE INTERESAR

Entre “bomba” de frío y alerta amarillo por las lluvias

LE PUEDE INTERESAR

Otra polémica por el fuego en la Isla Santiago

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Los trabajadores tomaron la planta de 128, 61 y 62 / cap. de video

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Encontraron a Lourdes de Bandana: estaba en el departamento de su pareja, a quien detuvieron

Escándalo por el candidato de Gimnasia que salió a "pedir que les entreguen los puntos”: comunicados de Platense y el Lobo

VIDEO.- Conflicto por la paralización de la fábrica Acerías Berisso: qué dijo la empresa

Extienden el alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas: cuándo llegan y hasta cuándo lloverá

El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?

La carrera por la sucesión de Cowen, en plena ebullición: ¿quiénes son los candidatos a presidente confirmados?

Fotos impactantes: Vigna mostró las secuelas de su relación con Castro

“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense
+ Leidas

La Coalición Cívica y la UCR cerraron la campaña bonaerense con un acto en Magdalena

VIDEO. María Eugenia Talerico cerró la campaña de Potencia en La Plata

Milei cerró la campaña en Rosario: “A partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina”

Kicillof encabezó el cierre de campaña de Fuerza Patria en PBA: "Se está timbeando el país"

Cristina Kirchner, muy dura contra Javier Milei: “El experimento libertario fracasó”

Le gusta a $1.500: Luis Caputo, cómodo con el dólar en esa cotización

Fuerte repudio a Medina por insinuar acuerdo con Platense y pedir puntos

Objetivo internacional para Estudiantes
Últimas noticias de La Ciudad

El aborto en La Plata: crece la atención pública y privada

Llega el calor y advierten por los alacranes

Por la crisis, el comercio plantea quitas en las tasas municipales

Revuelo y protesta en el Nacional por la denuncia de un estudiante
Información General
Inteligencia Artificial: preocupa su impacto ambiental
Nueva protesta de pilotos en Aeroparque
Una alianza europea sale a competir con Starlink
Los números de la suerte del viernes 24 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Se define en La Plata: un caso de eutanasia podría resolverse en la Suprema Corte
Policiales
Motoqueros a los tiros: cayó un “Angel” y no del cielo: en Fairlane
Laurta solicitó la restitución de su hijo y no habló del doble femicidio
Ordenan un nuevo fallo en el juicio contra un ex intendente de Berisso
Los robos tienen su “Norte” en City Bell y Villa Elisa
VIDEO. Tres muertos y dos heridos por un choque múltiple en Campana
Espectáculos
Mauricio Kartun: “Mi poética es jodona”
Eruca Sativa y la fuerza de seguir fieles a su esencia
VIDEO. Apareció Lourdes: estaba en lo del novio, que quedó detenido
Adicciones y desborde: los escalofriantes datos que sacó a la luz el ex de Britney
Tristeza: qué personaje de “Stranger Things” no regresará
Deportes
Objetivo internacional para Estudiantes
Gimnasia: así fueron las últimas elecciones a presidente
River va por la final de la Copa Argentina
Úbeda define al reemplazante de Battaglia
El golpe con Rojo lo dejaría sin revancha

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla