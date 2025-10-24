En Berisso, toman una fábrica por atraso salarial

Kicillof encabezó el cierre de campaña de Fuerza Patria en PBA: "Se está timbeando el país"
Un nuevo y grave conflicto laboral se desató en Berisso, afectando a los trabajadores de la empresa Acerías Berisso, ubicada en la calle 128 entre 61 y 62. La situación escaló drásticamente luego de que la fábrica permaneciera cerrada, según el planteo de los trabajadores, durante un mes, sin previo aviso a los empleados, sin abonar los salarios correspondientes y sin ofrecer respuestas al personal sobre la situación.
Ante este escenario de incertidumbre y falta de ingresos, los trabajadores decidieron tomar la fábrica y paralizar totalmente la producción, con el objetivo de presionar por los sueldos adeudados y su futuro laboral.
“Hoy se tomó la fábrica porque hace un mes que cerró sin aviso y no nos pagaron. Somos más de 50 familias sin ingresos, necesitamos que esto se sepa”, manifestó un portavoz de los empleados afectados, quien apuntó que, a la vez, hay más de medio centenar de familias las que quedaron sin sustento “de un día para otro”.
La acción de protesta fue replicada y viralizada rápidamente a través de las redes sociales. “Queremos que esto se haga viral para tener respuesta. Estamos desesperados”, sumó el vocero.
“No podemos seguir esperando”, enfatizó mientras se aguardaba ayer una pronta intervención que les permita regularizar su situación laboral y cobrar los sueldos.
La empresa Acerías Berisso presentó, el día miércoles, a las autoridades provinciales y al sindicato una readecuación para preservar su actividad y sostener 30 puestos de trabajo, y un grupo de empleados afectados por la medida tomaron la empresa paralizando la producción y poniendo en riesgo la continuidad de la misma.
Los trabajadores tomaron la planta de 128, 61 y 62 / cap. de video
