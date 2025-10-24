Entre “bomba” de frío y alerta amarillo por las lluvias

Kicillof encabezó el cierre de campaña de Fuerza Patria en PBA: "Se está timbeando el país"
La Plata vivió un “veranito” prestado ayer con temperaturas máximas cercanas a los 30 grados. Fue fugaz. Para hoy hay alerta amarillo porque se aguarda una jornada con precipitaciones de diversa intensidad y que podrían extenderse hasta mañana. Tras esta situación se espera una “bomba de frío” para el lunes, con mínimas que podrían ser de un dígito.
El calor inapropiado para estos tiempos de octubre sorprendió a los platenses que apelaron a las prendas más livianas, aire acondicionado, mucha bebida refrescante y una rutina casi de verano en la jornada de ayer.
Mientras tanto, avanza un sistema frontal frío que provocará un drástico cambio, con lluvias y un marcado descenso de la temperatura con posibles heladas, aseguran especialistas, quienes llaman al fenómeno “bomba de frío”.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya emitió una alerta naranja para gran parte de la franja centro-este del país. Se espera que el frente frío genere lluvias y tormentas de variada intensidad, con alto riesgo de caída de granizo, fuertes ráfagas de viento y abundante actividad eléctrica en distintas zonas del país.
En cuanto a La Plata, el Servicio Meteorológico Nacional extendió anoche el alerta amarillo por lluvias para La Plata, Berisso y Ensenada. Anuncia para hoy una mínima de 17 grados y una máxima de 23 grados. Para mañana una mínima de 15 y la máxima de 20 grados y el domingo ya bajan las marcas, con 11 de mínima y 22 de máxima. Lunes y martes las mínimas estarán entre los 8 y 10 grados y las máximas no llegarán a los 20 grados.
Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional, las zonas más afectadas por las tormentas serán el norte de Buenos Aires, el sur y sudeste de Córdoba y el sur de Santa Fe. Se advierte que el norte bonaerense es el sector más vulnerable debido a los excesos hídricos y la saturación de los suelos.
