La Ciudad

Con la tormenta, también llegaron los cortes de luz: quejas y bronca en los barrios de La Plata

24 de Octubre de 2025 | 07:38

En horas de la madrugada de este viernes, mientras la tormenta se instalaba en La Plata, vecinos de distintos barrios reportaban cortes de luz que en algunos casos se extendían en horas de la mañana, por lo que sumaban varias horas sin suministro de energía, a la luz de las velas. 

 Uno de los puntos afectados, en este caso en el Casco Urbano, era de 61 a 64 y de 26 a 29. Desde ese sector lindero al Parque Castelli, usuarios aseguraron que el cese de energía se registró "a eso de las 2h , aunque una hora antes ya estábamos padeciendo baja presión". 

"Nos comunicamos con Edelap pero te atiende un bot y su única respuesta es darte un número de reclamo, no te da ninguna precisión sobre el retorno del servicio", lamentaron. 

Al parecer, el faltante eléctrico fue más amplio que lo indicado por estos vecinos, ya que también se efectuaron reclamos desde las adyacencias de 30 y 65 incluso desde antes de la medianoche cuando la tormenta llegaba a la Ciudad. 

La falta de luz también sorprendió esta madrugada a viviendas de la zona de 20 y 461 de City Bell. "Durante la semana tuvimos tres cortes de luz y esta noche nuevamente otra vez estamos sin servicio", aseguraron. "No hay semanas sin cortes, que Edelap nos dé una explicación", reclamaron. 

También hubo reclamos desde 134 y 420, en el barrio Las Retamas de Villa Elisa, en donde la energía cesó a eso de las 2.15. No obstante, en este caso los usuarios tuvieron la fortuna de recuperar el suministro poco antes de las 4. "Igual no se sabe, cruzamos los dedos para que no se vuelva a cortar", consignaron. 

