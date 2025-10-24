Any Ventura habló sobre la salida del conductor de Bendita de El Nueve ¿Qué onda?

Crecen las versiones sobre el pase de Beto Casella a América TV. Así, Any Ventura contó todo sobre su continuidad en el ciclo.

“Aún no hay nada firmado, por lo tanto no hay nada resuelto. Si Beto se va del canal, yo me voy con él. Es lo que haría si él se va. Pero aún no hay nada. Te autorizo a que leas esto”, sentenció la mencionada periodista.

Vale destacar que, la palabra de Ventura era una de las más buscadas, junto con la de Edith Hermida y Alejandra Maglietti, ya que ambas también integran el histórico panel del ciclo y mantienen una relación de dependencia con el canal.

Allí, recientemente, Maglietti, quien se encuentra con licencia por maternidad tras el nacimiento de Manuel, su primer hijo, también se refirió al tema: “Todavía no hay nada firmado. Justo escuché a Beto en Intrusos diciendo eso recién y yo dependo también de lo que él decida. Soy empleada del canal hace 15 años y, como estoy de licencia, no sé mucho más que esto”.

Por último, Edith Hermida desmintió los rumores que la señalaban como posible reemplazo de Casella en caso de que el conductor deje Bendita: “Yo no tomé ninguna decisión todavía. Me tomo mi tiempo para pensar las cosas. No hablé con nadie del canal, nadie me ofreció nada”, cerró la panelista.