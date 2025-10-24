Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Cuenta DNI del Banco Provincia: viernes de descuento en un supermercado de La Plata

Cuenta DNI del Banco Provincia: viernes de descuento en un supermercado de La Plata
24 de Octubre de 2025 | 08:12

Escuchar esta nota

En octubre 2025 llegaron nuevas oportunidades para ahorrar con Cuenta DNI: la billetera digital del Banco Provincia ofrece promociones pensadas para acompañar el consumo cotidiano y también las fechas especiales.

Además, siguen las promos en supermercados, librerías, perfumerías y otros rubros esenciales.  

Descuento en supermercados

Este viernes y sábado con Cuenta DNI se puede ahorrar en una cadena de supermercados de La Plata. Se trata de ChangoMas, que ofrece hoy un 20% de descuento.

La promo es sin tope de reintegro y con devolución en el momento. Además es acumulable con productos en oferta, según se informó.

Una por una, todos las promos de Cuenta DNI

A continuación, el detalle completo de cada beneficio, con los topes de reintegro y los montos necesarios para aprovecharlos al máximo: 

• Especial Día de la Madre: 30% de descuento, el sábado 18 y el domingo 19 de octubre en comercios del rubro Gastronomía, con tope de $8.000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos. 

LE PUEDE INTERESAR

Super Cartonazo de EL DIA: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

LE PUEDE INTERESAR

Con la tormenta, también llegaron los cortes de luz: quejas y bronca en los barrios de La Plata

• Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.  

• Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 11 de octubre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanzan con $17.000 en consumos.  

• Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).  

• Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en cconsumos).  

• Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.  

• Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.  

• Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.   

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Encontraron a Lourdes de Bandana: estaba en el departamento de su pareja, a quien detuvieron

Escándalo por el candidato de Gimnasia que salió a "pedir que les entreguen los puntos”: comunicados de Platense y el Lobo

VIDEO.- Conflicto por la paralización de la fábrica Acerías Berisso: qué dijo la empresa

Extienden el alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas: cuándo llegan y hasta cuándo lloverá

El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?

La carrera por la sucesión de Cowen, en plena ebullición: ¿quiénes son los candidatos a presidente confirmados?

Fotos impactantes: Vigna mostró las secuelas de su relación con Castro

“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense
+ Leidas

Revuelo y protesta en el Nacional por la denuncia de un estudiante

La Coalición Cívica y la UCR cerraron la campaña bonaerense con un acto en Magdalena

Fuerte repudio a Medina por insinuar acuerdo con Platense y pedir puntos

VIDEO. María Eugenia Talerico cerró la campaña de Potencia en La Plata

Objetivo internacional para Estudiantes

Kicillof encabezó el cierre de campaña de Fuerza Patria en PBA: "Se está timbeando el país"

Milei cerró la campaña en Rosario: “A partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina”

Gimnasia: así fueron las últimas elecciones a presidente
Últimas noticias de La Ciudad

Super Cartonazo de EL DIA: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

Con la tormenta, también llegaron los cortes de luz: quejas y bronca en los barrios de La Plata

Viernes con alerta amarilla por tormentas en La Plata: ¿hasta cuándo siguen las lluvias?

El aborto en La Plata: crece la atención pública y privada
Deportes
Objetivo internacional para Estudiantes
Gimnasia: así fueron las últimas elecciones a presidente
River va por la final de la Copa Argentina
Úbeda define al reemplazante de Battaglia
El golpe con Rojo lo dejaría sin revancha
Policiales
Motoqueros a los tiros: cayó un “Angel” y no del cielo; en Fairlane
Laurta solicitó la restitución de su hijo y no habló del doble femicidio
Ordenan un nuevo fallo en el juicio contra un ex intendente de Berisso
Los robos tienen su “Norte” en City Bell y Villa Elisa
VIDEO. Tres muertos y dos heridos por un choque múltiple en Campana
Información General
Inteligencia Artificial: preocupa su impacto ambiental
Nueva protesta de pilotos en Aeroparque
Una alianza europea sale a competir con Starlink
Los números de la suerte del viernes 24 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Se define en La Plata: un caso de eutanasia podría resolverse en la Suprema Corte
Espectáculos
Quién es Leandro García Gómez, el ex novio de Lourdes Fernández 
Cronología de la detención: así se llevaron a Leandro García Gómez por el caso de Lourdes Fernández, las fotos
Mauricio Kartun: “Mi poética es jodona”
Eruca Sativa y la fuerza de seguir fieles a su esencia
VIDEO. Apareció Lourdes: estaba en lo del novio, que quedó detenido

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla