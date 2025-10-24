Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Rige la veda electoral: lo que se puede hacer y lo que no

Desde las 8hs. finalizó la campaña y quedan prohibidos los actos de proselitismo, publicar y difundir encuestas, entre otras cosas

24 de Octubre de 2025 | 08:09

Escuchar esta nota

La cuenta regresiva para las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo comenzó y, con ello, se activa una serie de restricciones respecto de las cosas habilitadas para hacer y las que no.

A las 8hs. de hoy finalizó oficialmente la campaña electoral. A partir de ese momento y hasta el cierre de la elección, comienza a regir la veda electoral.

Durante este período, que dura 48 horas antes de la apertura de las urnas, queda prohibido realizar actos públicos de proselitismo, publicar y difundir encuestas y sondeos de opinión, y vender bebidas alcohólicas.

Por otra parte, también quedan también vedados los espectáculos ya sean “al aire libre, en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral” durante el desarrollo de la jornada electoral y hasta pasadas tres horas de finalizado el acto.

Con respecto al consumo de alcohol, queda eliminada también la posibilidad de que permanezcan abiertas “las casas destinadas al expendio de cualquier clase de bebidas alcohólicas” hasta después de tres horas del cierre del comicios, previsto para las 18hs. del domingo.

Tampoco pueden mantenerse abiertos locales partidarios “dentro de un radio de 80 metros” del lugar en que se lleven a cabo las mesas de votos; en caso de que sucediera, la Junta Electoral Nacional “podrá disponer su cierre transitorio”.

En el caso de que alguna persona no cumpliera con la veda electoral, al llevar a cabo cualquiera de las actividades suspendidas durante el período establecido, podrían sufrir penas de prisión de 1 a 3 años, así como aquellos que violen el secreto del voto o quienes ofrezcan o entreguen boletas dentro de un radio de 80 metros de las mesas de votación.

Por último, se podrá aplicar una pena de 1 a 10 años de prisión a quienes cometan alguno de los delitos penados que se encuentran detallados en el Código Electoral Nacional.

El día de los comicios las mesas de votación abrirán a las 8hs. y cerrarán a las 18hs.

Durante toda la jornada electoral y hasta tres horas después del cierre de los comicios (21hs.), estará prohibido publicar o difundir encuestas, proyecciones y sondeos de opinión sobre los resultados.

El martes 28 de octubre, a las 18hs., se dará inicio del escrutinio definitivo. Se trata del conteo que tiene validez legal y es realizado por la Justicia Nacional Electoral con las actas de cada mesa.

Ese mismo día vence el plazo para que los partidos políticos presenten reclamos o protestas sobre posibles irregularidades en la constitución y funcionamiento de las mesas de votación.

El 25 de diciembre, por su parte, vence el plazo de 60 días para justificar la no emisión del voto. También es la fecha límite para que las agrupaciones que retiraron candidatos restituyan los fondos de campaña recibidos, mientras que el 19 de febrero finaliza el período de 90 días para que los partidos políticos presenten el informe final de campaña, detallando todos los gastos e ingresos del proceso electoral.

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

