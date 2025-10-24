Escándalo en el Colegio Nacional: investigan al preceptor, se disipó el intento de "toma" y habrá elecciones estudiantiles
Escuchar esta nota
En el Colegio Nacional "Rafael Hernández" de La Plata siguen los ecos tras la denuncia contra un preceptor y el inicio de un sumario por parte de la institución que depende de la UNLP, al parecer por amenazar a un estudiante y desafiarlo a pelear. Todo se desató luego de un acto de indisciplina por parte de un grupo de estudiantes que consistió en desaparecer la mochila de otro joven. A raíz de la presunta reacción del preceptor, ayer el alumnado avanzó en la idea de realizar una asamblea para proponer la toma del edificio de 1 y 50. Desde un principio se temió que la medida afectara el desarrollo de las elecciones para elegir la conducción estudiantil prevista para hoy. Finalmente, transcurrida la tarde, la iniciativa de la toma se disipó y quedó sin efecto.
La tensa situación se desató en horas del mediodía, cuando el alumno denunciante fue convocado a la preceptoría para responder por una broma entre compañeros que consistió en arrojar una mochila desde un balcón hacia la planta baja.
Según coinciden estudiantes que fueron entrevistados en el streaming de El Día, el preceptor, señalado por su “larga trayectoria” en el cargo, abordó al joven de forma “alterada” y con el tono de voz elevado. La confrontación, que escaló rápidamente, incluyó frases presuntamente amenazantes como “te voy a romper la cabeza” y una invitación a "arreglar afuera", según el relato de los testigos, entre ellos una docente y una funcionaria.
Con el correr de las horas, distintos estudiantes hicieron circular a través de WhatsApp sus versiones de los hechos. No obstante, en el marco de un inicio de sumario, el caso era investigado a los fines de que las autoridades del Colegio Nacional tomen decisiones acertadas con respecto a las personas implicadas en el caso.
Ante la gravedad de la denuncia, la Dirección de la institución actuó de inmediato: solicitó al preceptor que se retirara a su domicilio y ordenó la apertura de un sumario administrativo.
Desde la Secretaría Académica, consultada por este medio, se señaló con contundencia: “Su comportamiento fue inapropiado, se dirigió de mala manera, que no aceptamos. Estamos del lado de los estudiantes. Estos hechos de violencia no aceptamos acá, el tema se va a tratar”.
Aunque la autoridad sumariada "negó lo sucedido", los alumnos confesaron a las autoridades que esta no habría sido la primera vez que la autoridad incurría en este tipo de conductas, mencionando sucesos similares y una suspensión previa.
El incidente no tardó en generar una reacción en el cuerpo estudiantil. Un grupo inicial de 19 alumnos de sexto año se congregó en el patio para organizar una asamblea con el objetivo de concretar una “toma” del edificio a partir de las 16 horas, una medida de fuerza a la que luego se sumaron más jóvenes.
“Esta decisión es en apoyo a un compañero porque vivió una injusticia, que no queremos que se vuelva a repetir”, expresó uno de los estudiantes movilizados.
Si bien la intención era pernoctar en el colegio, la protesta se disipó cerca de las 18, lo que permitió que las actividades académicas y las asambleas previas a las elecciones estudiantiles, que se realizan en la jornada de hoy, se desarrollaran sin mayores inconvenientes.
El suceso se desarrolló en un contexto de efervescencia por la inminencia de los comicios del centro de estudiantes, lo que generó preocupación entre los jóvenes militantes de agrupaciones por la posible afectación de las elecciones. Una posibilidad que, finalmente, quedó descartada.
