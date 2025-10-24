Un motociclista internado tras un fuerte choque en Tolosa

Esta mañana, en la intersección de 2bis y 528bis, Tolosa, se registró un accidente de tránsito que involucró a un automóvil y una motocicleta. Según testigos, un Ford Ka gris colisionó con una moto, resultando el conductor del rodado de dos ruedas con heridas de consideración.

En tanto, personal de emergencias y bomberos se presentó rápidamente en el lugar para asistir al motociclista, quien fue trasladado de urgencia a un centro de salud cercano. Las autoridades todavía investigan las causas del siniestro y no se descarta la intervención de factores como exceso de velocidad o distracción al volante.

Cabe resaltar que el tránsito en la zona se vio afectado durante varias horas, generando demoras importantes. Vecinos del barrio indicaron que los accidentes en esta intersección son frecuentes, por lo que reclaman mayores controles de seguridad vial.

Hasta el momento, no se han reportado otros heridos, y el conductor del Ford Ka permanece en el lugar colaborando con la policía. Las investigaciones continúan para determinar responsabilidades.