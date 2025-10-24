Renunciaron los abogados de Fabiola Yáñez

Los abogados Mariana Gallego y Mauricio D’Alessandro renunciaron a la defensa de la ex primera dama Fabiola Yáñez en la causa contra el ex presidente Alberto Fernández por violencia de género, informaron ayer fuentes del caso.

La defensa de Yáñez, quien en los últimos días regresó al país procedentes de Madrid, era ejercida por ambos letrados en una causa en la ciudad de Buenos Aires en la que la ex primera dama estaba denunciada por el ex presidente por “impedimento de contacto” de Francisco, el hijo de ambos. Ese proceso “devino abstracto” al regresar Yáñez al país, aclaró Gallego.

En los otros procesos los letrados habían sido designados por Yáñez como apoderados en la querella en el caso federal por violencia de género y el juicio civil por alimentos, dos expedientes a los que también renunciaron.

En las causas que se sustanciaban en el fuero de la Ciudad por impedimento de contacto y alimentos, Gallego había presentado la renuncia el lunes pasado.