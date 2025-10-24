Actividades: colecta, peña folklórica, festejo, presentación de libro y circo

CONTACTOS

Colecta de útiles

La Biblioteca Popular Alejo Iglesias de Villa Elisa (6 entre 43 y 44) recibe donaciones de fibras, lápices de colores y crayones, para los niños que se encuentra internados en el Hospital de Gonnet. Los útiles se reciben hasta el sábado 25 de octubre. Contacto: 221 473 7735 / 221 408 9036.

Peña folklórica en capital Chica

El Club Capital Chica de Los Hornos (66 entre 156 y 157) realiza el domingo 2 de noviembre una “Gran Peña Folklórica”. Actuarán “Mario Manso”, “Temporal”, “Los Godoy”, “La Juntada de Carlitos”, “Mario Panza” y “Zoe”. Apertura en danzas con Esther Cortez, Pocho Tagliaferro, Alicia Gargano, Rodrigo Miras. Las reservas al: 221 6170451

Día de la madre en Villa Elvira

Mañana se realizará en el Club Villa Vieyra (77 entre 1 y 115), el “Gran Baile Día de la Madre”. Será desde las 12.30, con organización del Centro Jubilados de Villa Elvira. Hay que llevar vajilla. Reservas: 221 601 3008 - 221 668 3570.

Presentación de libro

En City Bell Libros (13C entre Cantilo y 473 bis), hoy, desde las 19.20, se presentará “Relatos en Diagonal”, una obra de Viviana Fulleringer cuya premisa es “un homenaje literario a la Ciudad”. Reservas al 221 525 9551.

Circo en Garibaldi

Clases de circo para niños de 4 a 8 años en Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis). Lunes y miércoles 17.15 a 18. Valor: $17.000. Cuota social: $1.000 (menores 14), $1.500 (mayores). Info: 441-6999.