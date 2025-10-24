Actividades: colecta, peña folklórica, festejo, presentación de libro y circo

Kicillof encabezó el cierre de campaña de Fuerza Patria en PBA: "Se está timbeando el país"
Kicillof encabezó el cierre de campaña de Fuerza Patria en PBA: "Se está timbeando el país"
Milei cerró la campaña en Rosario: “A partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina”
Extienden el alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas: cuándo llegan y hasta cuándo lloverá
La Coalición Cívica y la UCR cerraron la campaña bonaerense con un acto en Magdalena
VIDEO. María Eugenia Talerico cerró la campaña de Potencia en La Plata
Le gusta a $1.500: Luis Caputo, cómodo con el dólar en esa cotización
El Concejo se prepara para debatir un paquete de ordenanzas clave
Motoqueros a los tiros: cayó un “Angel” y no del cielo: en Fairlane
Innovación al servicio de la salud: el Sanatorio IPENSA se renueva para mejorar las experiencias de sus pacientes
Revuelo y protesta en el Nacional por la denuncia de un estudiante
Elecciones, dólar, inseguridad... La agenda cansa y EL DIA de los domingos rompe con lo monotemático
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
VIDEO. Apareció Lourdes: estaba en lo del novio, que quedó detenido
La distinción de la ONU a dos localidades turísticas del país
Cristina Kirchner, muy dura contra Javier Milei: “El experimento libertario fracasó”
Por qué Milei pone a un hombre de Caputo en un área cada vez más relevante
En vísperas de la tormenta una alcantarilla llena de residuos en 8 y 49
Denuncia que la parada de micros en 157 y 60, directamente da “vergüenza”
La Biblioteca Popular Alejo Iglesias de Villa Elisa (6 entre 43 y 44) recibe donaciones de fibras, lápices de colores y crayones, para los niños que se encuentra internados en el Hospital de Gonnet. Los útiles se reciben hasta el sábado 25 de octubre. Contacto: 221 473 7735 / 221 408 9036.
El Club Capital Chica de Los Hornos (66 entre 156 y 157) realiza el domingo 2 de noviembre una “Gran Peña Folklórica”. Actuarán “Mario Manso”, “Temporal”, “Los Godoy”, “La Juntada de Carlitos”, “Mario Panza” y “Zoe”. Apertura en danzas con Esther Cortez, Pocho Tagliaferro, Alicia Gargano, Rodrigo Miras. Las reservas al: 221 6170451
Mañana se realizará en el Club Villa Vieyra (77 entre 1 y 115), el “Gran Baile Día de la Madre”. Será desde las 12.30, con organización del Centro Jubilados de Villa Elvira. Hay que llevar vajilla. Reservas: 221 601 3008 - 221 668 3570.
En City Bell Libros (13C entre Cantilo y 473 bis), hoy, desde las 19.20, se presentará “Relatos en Diagonal”, una obra de Viviana Fulleringer cuya premisa es “un homenaje literario a la Ciudad”. Reservas al 221 525 9551.
Clases de circo para niños de 4 a 8 años en Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis). Lunes y miércoles 17.15 a 18. Valor: $17.000. Cuota social: $1.000 (menores 14), $1.500 (mayores). Info: 441-6999.
