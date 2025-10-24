Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Del ascenso rosarino a directamente afiliado

Leones Fútbol Club, el equipo de la familia Messi beneficiado por AFA que será rival de Cambaceres en la C

Leones Fútbol Club, el equipo de la familia Messi beneficiado por AFA que será rival de Cambaceres en la C
24 de Octubre de 2025 | 09:03

Para graficar la dimensión del salto de Leones FC, basta imaginar un caso cercano: sería como si un equipo de la B de la Liga Amateur Platense, por ejemplo Villa Montoro, Curuzú Cuatía, For Ever o Tricolores, obtuviera de un día para otro una licencia para competir en la Primera C Metropolitana, saltando todas las categorías intermedias, incluyendo el Promocional Amateur y el Regional Federal.

En silencio pero con la fuerza de un rugido institucional, Leones FC apareció en el mapa del fútbol argentino con una historia tan reciente como controvertida. El club, nacido en Rosario en 2021 y encabezado por Matías Messi -hermano del 10-, pasó de jugar en el ascenso de la Liga Rosarina a tener licencia directa para participar en la Primera C de AFA a partir de 2026, saltándose por completo la categoría Promocional Amateur (categoría que hoy "reemplaza" a la D). Un hecho que generó fuerte malestar en el mundo del ascenso, donde la palabra “mérito deportivo” parece, una vez más, quedar en segundo plano.

Leones FC fue fundado hace apenas unos años y, según trascendió, cuenta con respaldo cercano al entorno de la AFA y de Claudio “Chiqui” Tapia, actual presidente de la entidad. Su irrupción en la Liga Rosarina, donde rápidamente se convirtió en protagonista, fue el primer paso de un proyecto ambicioso: consolidarse como un “nuevo modelo” de club joven, moderno y con proyección nacional.

Detrás del proyecto estarían empresarios ligados al mundo del fútbol formativo y la representación de jugadores, además de dirigentes con llegada al Consejo Federal. Con ese respaldo, el club logró tejer relaciones que derivaron en su autorización para incorporarse directamente a la Primera C, sin necesidad de transitar la flamante Categoría Promocional Amateur que debía funcionar como filtro de ingreso. O como le pasa a otros, de jugar Regional Amateur y después Federal.

Del ascenso rosarino al mapa AFA: el salto polémico

El salto de Leones FC de la liga local a la estructura metropolitana de AFA encendió las alarmas entre dirigentes de clubes históricos del ascenso. En 2026, el equipo rosarino será rival de clubes como Defensores de Cambaceres, Liniers, Midland o Claypole, todos con décadas de historia y esfuerzo en el fútbol afiliado.

La polémica no se hizo esperar: varios clubes del Promocional Amateur -que actualmente luchan por un lugar en la C- manifestaron su enojo al considerar que el ingreso de Leones “rompe las reglas de juego”. 

El caso Leones FC no es el primero en el que la gestión de Tapia facilita el ingreso de clubes con vínculos institucionales o sindicales. En 2017, Camioneros, ligado al gremio de Hugo Moyano, fue incorporado directamente al Torneo Federal B (y luego a la Primera B Metropolitana). Metalúrgico también tuvo un camino acelerado, y Estrella del Sur, del sur del conurbano bonaerense, fue otro ejemplo de los llamados “clubes con padrino” -hasta su estadio se llama Claudio Tapia-. O como Real Pilar, que a los tres meses de fundarse y con solo dos meses de Tapia en el poder estaba afiliado directamente. Barracas Central y Deportivo Riestra, los clubes poco más históricos que en poco tiempo llegaron al éxito.

