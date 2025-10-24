Viernes con alerta amarilla por tormentas en La Plata: ¿hasta cuándo siguen las lluvias?

La semana cierra con mal clima en La Plata y alrededores, ya que se espera una jornada con lluvias y tormentas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que el viernes tendría tormentas durante toda la jornada, las que serían fuertes en la madrugada y mañana y aisladas en la tarde y noche.

Mientras tanto, avanza un sistema frontal frío que provocará un drástico cambio, con lluvias y un marcado descenso de la temperatura con posibles heladas, aseguran especialistas, quienes llaman al fenómeno “bomba de frío”.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya emitió una alerta naranja para gran parte de la franja centro-este del país. Se espera que el frente frío genere lluvias y tormentas de variada intensidad, con alto riesgo de caída de granizo, fuertes ráfagas de viento y abundante actividad eléctrica en distintas zonas del país.

En cuanto a La Plata, el Servicio Meteorológico Nacional extendió anoche el alerta amarillo por lluvias para La Plata, Berisso y Ensenada. Las temperaturas, se esperan marcas de entre 18 grados de mínima y 23 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en La Plata y alrededores

El sábado volvería a tener malas condiciones: tormentas en la madrugada y chaparrones en la mañana, mejorando en la tarde con cielo mayormente nublado, junto a marcas térmicas de entre 15 y 21 grados.

Para el domingo retornaría el buen clima, con cielo parcialmente nublado; junto con temperaturas de entre 10 y 23 grados. Lunes y martes las mínimas estarán entre los 8 y 10 grados y las máximas no llegarán a los 20 grados.

Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional, las zonas más afectadas por las tormentas serán el norte de Buenos Aires, el sur y sudeste de Córdoba y el sur de Santa Fe. Se advierte que el norte bonaerense es el sector más vulnerable debido a los excesos hídricos y la saturación de los suelos.