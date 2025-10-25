Entran por una ventana y saquean una vivienda

Un vecino de Abasto denunció haber sido víctima de un robo en su vivienda ubicada en Abasto. De acuerdo a lo informado por voceros, el hecho ocurrió este viernes, entre las 11.30 y las 17.30, cuando el propietario se ausentó del domicilio y al regresar encontró el alambrado del terreno abierto y una ventana del living forzada.

Al ingresar, advirtió que la casa estaba completamente revuelta y que faltaban numerosos objetos de valor. Entre los elementos sustraídos mencionó una notebook, dos celulares iPhone, relojes de distintas marcas -entre ellos Guess y Tommy Hilfiger-, auriculares Lenovo, maquillaje y cremas, además de unos 400 dólares y alrededor de 100 mil pesos en efectivo. También denunciaron el robo de joyas de oro, prendas de vestir, una campera de cuero, un par de zapatillas y una mochila y un bolso.

Según el testimonio de un vecino, entre las 11.40 y las 13 horas se observó una motocicleta de alta cilindrada con dos hombres a bordo circulando por la zona. Uno de ellos llevaba una mochila azul y descendió del rodado antes de que el vehículo se alejara rápidamente del lugar.

El damnificado, identificado como un vecino de 34 años, informó que solicitó la presencia de peritos para el relevamiento de huellas y rastros. El hecho es investigado por las autoridades correspondientes para dar con los autores del nuevo hecho delictivo.