El temporal se ensañó con pueblos y ciudades de la Provincia

El sistema de tormentas que toca la Región se desplazó este viernes sobre la Provincia, dejando destrozos, cortes de luz y evacuados. El fenómeno, que combinó intensas lluvias con violentas ráfagas de viento, golpeó con mayor saña al noroeste, con la ciudad de Junín como epicentro.
La máxima intensidad del temporal en toda la región oeste y norte generó vientos por encima de los 90 kilómetros por hora.
En Junín se registró voladura de cubiertas de viviendas particulares y de comercios, con el caso más notorio en un supermercado sobre la Ruta Nacional 7, donde parte del cielorraso colapsó.
A la vez, la caída masiva de árboles y postes provocó la interrupción del suministro eléctrico en al menos 15 barrios de la ciudad, obligando al personal de las cooperativas a trabajar contrarreloj durante la madrugada y la mañana para restablecer el servicio.
Debido a los daños estructurales sufridos en sus hogares, al menos tres familias debieron ser asistidas y evacuadas por la Secretaría de Desarrollo Humano.
Otras localidades afectadas: El violento paso del temporal también se hizo sentir en distritos vecinos como Florentino Ameghino, Chivilcoy y Arrecifes, donde se reportaron caída de ramas sobre el tendido eléctrico y cortes de energía.
Entre miércoles y jueves, el temporal ya había pasado por el sudoeste, dejando severos daños en localidades como Benito Juárez. Allí el viento desprendió el techo del hospital público. También hay alarma desde entonces en Bahía Blanca (ya castigada por 300 milímetros de lluvia el 7 de marzo). La lluvia del jueves anegó calles y hasta ingresó agua en algunas viviendas de la periferia.
