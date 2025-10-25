Denuncian que un micro a Bahía Blanca se atrasó 4 horas

Un servicio de larga distancia de la empresa Plusmar generó un fuerte malestar en la Terminal de Ómnibus de La Plata, al registrar un retraso de cuatro horas en su partida. El inconveniente afectó a decenas de pasajeros que esperaban el micro con destino a Bahía Blanca.

El micro debía salir el jueves, a las 19 pero partió a las 23, según la queja que recibió este diario. La situación se agravó por la falta de información por parte de la compañía, se denunció.

“Pasaban las horas y nadie nos decía nada”, relató una pasajera que viajaba con un niño pequeño, destacando que “había muchas familias en mi situación, que estaban con sus hijos chiquitos”. Los afectados manifestaron haber solicitado explicaciones a la empresa, sin obtener respuesta.

También intentaron denunciar el caso ante personal de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Según una usuaria damnificada, la queja no fue registrada: “Con excusas del horario, no me la tomaron”, afirmó.