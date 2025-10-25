Quejas de los vecinos por el servicio de micros y por la seguridad vial

Se recalienta el dólar oficial en la última rueda antes de la elección
Se recalienta el dólar oficial en la última rueda antes de la elección
En el sur platense, los vecinos de Arana, Sicardi e Ignacio Correas juntan firmas para presentar ante el Municipio un pedido formal de extensión del recorrido de la Línea Este de colectivos, para mejorar la movilidad y el acceso a la zona.
La solicitud lleva varios años, pero ante el crecimiento poblacional y la falta de opciones de transporte retomó vigencia.
“El pedido es que la línea Este vuelva a pasar por Arana. En su momento, el servicio dejó de circular porque la calle 637 estaba deteriorada. Hoy se hicieron obras y las calles se ampliaron, por lo que es necesario recuperar ese servicio”, explicó Christian Torno, vecino e integrante de la mesa barrial, conformada por instituciones y organizaciones sociales impulsoras de la iniciativa.
En la actualidad, el único micro que llega a la zona es el 307 D, pero su recorrido es limitado y con una frecuencia reducida, en especial los fines de semana. Este ramal conecta Arana con el casco urbano y Los Hornos, por la calle 137, pero deja afuera a los barrios que están un poco más alejados.
A su vez, se solicita que se extienda la frecuencia del servicio de la línea 307D. “El primero sale a las 6 de la mañana y la gente que entra a trabajar en el centro a las 7 llega justo o tarde”, explicó Iris Barrios, vecina de la zona.
En Melchor Romero, familias y estudiantes exigen una solución “urgente”, ante el deterioro de un camino central, que se utiliza para acceder a las instituciones educativas y sanitarias de la localidad.
El trayecto en cuestión se extiende desde calle 520 y 161 hasta 501 y 155 (cerca del Frigorífico Gorina).
Los vecinos denuncian -a pesar de los reclamos realizados- la falta de reparación, señalización y luminarias, agravado por la circulación de camiones de gran porte.
