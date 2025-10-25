Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |En el sur y oeste platense

Quejas de los vecinos por el servicio de micros y por la seguridad vial

Quejas de los vecinos por el servicio de micros y por la seguridad vial

Alumnos de Romero se ponen “en riesgo” para ir a la escuela / El Dia

25 de Octubre de 2025 | 01:58
Edición impresa

En el sur platense, los vecinos de Arana, Sicardi e Ignacio Correas juntan firmas para presentar ante el Municipio un pedido formal de extensión del recorrido de la Línea Este de colectivos, para mejorar la movilidad y el acceso a la zona.

La solicitud lleva varios años, pero ante el crecimiento poblacional y la falta de opciones de transporte retomó vigencia.

“El pedido es que la línea Este vuelva a pasar por Arana. En su momento, el servicio dejó de circular porque la calle 637 estaba deteriorada. Hoy se hicieron obras y las calles se ampliaron, por lo que es necesario recuperar ese servicio”, explicó Christian Torno, vecino e integrante de la mesa barrial, conformada por instituciones y organizaciones sociales impulsoras de la iniciativa.

En la actualidad, el único micro que llega a la zona es el 307 D, pero su recorrido es limitado y con una frecuencia reducida, en especial los fines de semana. Este ramal conecta Arana con el casco urbano y Los Hornos, por la calle 137, pero deja afuera a los barrios que están un poco más alejados.

A su vez, se solicita que se extienda la frecuencia del servicio de la línea 307D. “El primero sale a las 6 de la mañana y la gente que entra a trabajar en el centro a las 7 llega justo o tarde”, explicó Iris Barrios, vecina de la zona.

Reclamo en la zona Oeste

En Melchor Romero, familias y estudiantes exigen una solución “urgente”, ante el deterioro de un camino central, que se utiliza para acceder a las instituciones educativas y sanitarias de la localidad.

El trayecto en cuestión se extiende desde calle 520 y 161 hasta 501 y 155 (cerca del Frigorífico Gorina).

Los vecinos denuncian -a pesar de los reclamos realizados- la falta de reparación, señalización y luminarias, agravado por la circulación de camiones de gran porte.

 

