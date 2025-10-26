El bailecito de Donald: le puso onda al bajar del avión

Ni discurso preparado ni saludo formal: Donald Trump eligió bailar. Apenas descendió del Air Force One en Kuala Lumpur, el mandatario norteamericano levantó los brazos, giró las muñecas y se animó a mover las caderas frente a la comitiva que lo esperaba con música y trajes tradicionales.

El primer ministro Anwar Ibrahim lo miró con una mezcla de sorpresa, desconcierto y cortesía diplomática. Durante unos segundos, el aeropuerto internacional se transformó en escenario.