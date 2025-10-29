Tomás Etcheverry cayó en el duelo argentino del Masters 1000 de París

El padre de un futbolista famoso fue detenido en La Plata: integraba una banda delictiva
Tomás Etcheverry (58) no pudo en el duelo argentino del Masters 1000 de París. El tenista platense, que venía de jugar dos partidos de la clasificación, cayó contra su compatriota Camilo Ugo Carabelli (49), en dos sets: 7-5 y 6-3, en una hora y 54 minutos de juego.
En la próxima ronda, Ugo Carabelli se estará midiendo ante el alemán Alexander Zverev (3): mientras que Etcheverry jugará el ATP de Atenas y cerrará la temporada con su participación representando a Argentina en la Copa Davis.
