Estudiantes y Banco, en el duelo platense de vóley

Estudiantes y Banco Provincia jugarán esta noche, desde las 19, el duelo platense de vóley femenino. El partido, que corresponde a la novena fecha del torneo Metropolitano femenino de División de Honor, tendrá como escenario el estadio del Parque Olímpico y será televisado por la señal de cable de Fox Sports.

El choque entre las Pinchas y las Guapas será el aperitivo para el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, que jugarán en el mismo escenario donde se encuentra la “Cancha del Vóley”.

Por otra parte, Gimnasia volverá a jugar al Polideportivo “Víctor Nethol” de la sede albiazul de calle 4. Las Lobas se medirán contra Universidad Nacional de La Matanza.

A tres fechas de cerrar la fase regular las posiciones están con Ferro 22 puntos, Unión de La Matanza y Gimnasia 19, Boca 17, Estudiantes 16, Banco Provincia 15, San Lorenzo 11, Vélez 10, River 8, Universidad de Tres de Febrero 7 y San Gregorio 3.