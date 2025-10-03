Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió la tarjeta del Cartonazo: pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM

Deportes |METRO FEMENINO

Estudiantes y Banco, en el duelo platense de vóley

Estudiantes y Banco, en el duelo platense de vóley

archivo

3 de Octubre de 2025 | 03:20
Edición impresa

Estudiantes y Banco Provincia jugarán esta noche, desde las 19, el duelo platense de vóley femenino. El partido, que corresponde a la novena fecha del torneo Metropolitano femenino de División de Honor, tendrá como escenario el estadio del Parque Olímpico y será televisado por la señal de cable de Fox Sports.

El choque entre las Pinchas y las Guapas será el aperitivo para el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, que jugarán en el mismo escenario donde se encuentra la “Cancha del Vóley”.

Por otra parte, Gimnasia volverá a jugar al Polideportivo “Víctor Nethol” de la sede albiazul de calle 4. Las Lobas se medirán contra Universidad Nacional de La Matanza.

A tres fechas de cerrar la fase regular las posiciones están con Ferro 22 puntos, Unión de La Matanza y Gimnasia 19, Boca 17, Estudiantes 16, Banco Provincia 15, San Lorenzo 11, Vélez 10, River 8, Universidad de Tres de Febrero 7 y San Gregorio 3.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Jueves trágico para el tránsito en La Plata: dos motociclistas fallecieron y una joven sufrió muerte cerebral tras un choque

El tránsito de la Región se cobró otra víctima fatal tras un choque en una de las avenidas más transitadas

Una por una, las seis finales que le quedan a Estudiantes en el torneo: sin margen de error

Orfila hizo cirugía mayor en Gimnasia: Ingolotti al arco y mete otros 5 cambios para visitar a Sarmiento

Qué le pidió Sylvester Stallone a Nico Vázquez por el éxito de Rocky en Argentina

Denunciaron a un cirujano por abusar de su hija en La Plata: había sido candidato de LLA en Provincia

Final anunciado: las presas de Magdalena le dieron la bienvenida a More

Quién es el platense al frente de una flotilla que lleva ayuda a Gaza
+ Leidas

De ellas para ellas: remisería sólo para mujeres

Rechazan el veto a un mayor financiamiento para el Garrahan y universidades

Canasta de jubilados: ya supera los 1,5 millones de pesos

Un combo explosivo que complica al gobierno de Milei

La Comuna ya cuenta unos 750 manteros reubicados

El FMI reclamó acumular reservas y acordar un amplio respaldo político

Los números de la suerte del viernes 3 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco

VIDEO: La candidatura de Espert en la Provincia jaqueada por denuncias
Últimas noticias de Deportes

A semifinales: River madrugó a Racing

Salas fue el verdugo de Racing en Rosario

Objetivo 2026: Estudiantes y un año diferente que se avecina

Orfila no confirmó quién será el arquero en Junín
Espectáculos
Baglietto y Vitale: un dúo histórico que apuesta a seguir renovándose
“La cantante calva”: un clásico del absurdo ideal para esta era de confusión
Magui Bravi: “El espectador tiene que creer que estás sufriendo”
Adiós, Giorgio: cómo fue el último desfile de Armani en Milán
“Esperando a Godot” Keanu Reeves y Alex Winter, reencuentro clásico en Broadway
La Ciudad
El Club Tricolores inaugura su nueva sede y polideportivo
La Comuna ya cuenta unos 750 manteros reubicados
El dentista, su formación y el desafío de extender la salud bucal
De ellas para ellas: remisería sólo para mujeres
“Apagón” de Apps y más polémica con los taxistas
Policiales
VIDEO. Llegó el ladero de “Pequeño J”: indagan a Ozorio y abren los celulares
¿García Furfaro mandó a destruir pruebas que lo comprometían?
Ponen en tela de juicio la coartada de un policía
Dos incidentes viales con saldo trágico en La Plata
Fijaron fecha para el juicio por el crimen de un exPuma
Política y Economía
A seguir pidiendo: Caputo va a EEUU por el swap
Presión con los dólares y el riesgo país sube y acaricia los 1300 puntos
VIDEO: La candidatura de Espert en la Provincia jaqueada por denuncias
Rechazan el veto a un mayor financiamiento para el Garrahan y universidades
El endeudamiento que pide Kicillof, frenado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla