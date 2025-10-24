En la localidad bonaerense de Florencio Varela, se descubrió un hecho de una violencia extrema: un triple femicidio cometido en una vivienda ubicada en la calle Chañar al 700 (zona de Villa Vaettone).

De acuerdo con la investigación, las víctimas —tres jóvenes de 20 y 15 años, identificadas como Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez— fueron engañadas, llevadas al domicilio entre el 19 y 20 de septiembre, brutalmente torturadas, asesinadas y sus cuerpos enterrados en el patio de la vivienda.

Escena de horror

Las imágenes a las que accedió este medio revelan un escenario macabro: en el interior de la casa se aprecian manchas de sangre en las paredes, incluso “en los marcos de las puertas”.

Los videos muestran el living, el patio donde estaban enterradas las jóvenes, y otros ambientes completamente desordenados, como si se hubiera buscado borrar huellas tras el crimen.

Investigación y acusaciones

La fiscalía de Homicidios de La Matanza pidió la prisión preventiva para ocho personas imputadas: entre ellos están Miguel Ángel Villanueva Silva, Ariel Giménez, Víctor Sotacuro Lázaro, Maximiliano Andrés Parra, Celeste Magalí González Guerrero, Milagros Florencia Ibáñez, Iara Florencia Ibarra y Matías Agustín Ozorio.

Se los acusa de delitos que incluyen homicidio agravado con premeditación, alevosía y ensañamiento, privación ilegal de la libertad y encubrimiento agravado.

Además, se sospecha que el crimen pudo haber sido ordenado desde Perú, y hay tres prófugos con circulares rojas de Interpol.

Contexto y repercusiones

El hecho se inserta en un contexto de violencia extrema que combina femicidio, narcocriminalidad y ocultamiento del delito: según la fiscalía, “no constituyen un episodio homicida aislado” sino “la culminación de una empresa criminal delineada en forma precisa, planificada y ejecutada, por una organización de tinte narcocriminal”.

La gravedad del episodio ha generado alarma en las autoridades y en la comunidad de la zona, que exige un esclarecimiento rápido y justicia para las víctimas.

