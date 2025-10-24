El dólar cerró la semana en alza por encima de los $1.500: escenarios para el día después de las elecciones
El dólar cerró la semana en alza por encima de los $1.500: escenarios para el día después de las elecciones
El conflicto en la acería de Berisso: sigue tomada por los trabajadores y tensión por presunto desalojo
Al auto "caza infractores" no lo frena ni la lluvia: en el centro de La Plata, los doble fila son los más castigados
Meteorólogo de la UNLP explicó el fenómeno "poco común" del frente frío que avanza hacia La Plata
Fuerte tormenta en La Plata: en qué barrios llovió más y para cuándo se espera el alivio
VIDEO.- ¡De locos! Robó un auto en Berisso, lo persiguieron y chocó de frente a un patrullero en Ensenada
Por las fuertes tormentas, Milei regresa por tierra desde Rosario y se reúne con el CEO del JP Morgan
Qué encontraron en el departamento donde García Gómez mantuvo secuestrada a Lowrdez
Escándalo en el Colegio Nacional: preceptor habría amenazado a un alumno, casi hay "toma" y hoy habrá elecciones estudiantiles
VIDEO. La Plata: harto de los robos, comerciante echó a empujones a un delincuente armado
Innovación al servicio de la salud: el Sanatorio IPENSA se renueva para mejorar las experiencias de sus pacientes
Dónde voto: consultá aquí el padrón definitivo para las elecciones del 26 de octubre
Detienen en Punta Lara a un peligroso delincuente con frondosos antecedentes: le secuestraron un arma
Fuerte repudio a Medina por insinuar acuerdo con Platense y pedir puntos
Aprehenden en Berisso a un joven acusado de amenazas: le secuestraron cocaína, dinero y un revólver
Vecinos de Gonnet, indignados: deben acarrear bidones de agua y ahora ni siquiera pueden llegar al camión
Este finde se sale en La Plata: mirá la agenda de espectáculos supercompleta
El comunicado del Club Iris por la venta de su sede histórica de La Plata: "Queremos crecer"
Elecciones, dólar, inseguridad... La agenda cansa y EL DIA de los domingos rompe con lo monotemático
La Suprema Corte confirmó la condena contra el responsable de la muerte del hijo de Federico Storani
Con la tormenta también llegaron los cortes de luz a los barrios de La Plata: qué zonas están sin servicio
En La Plata se define un caso de eutanasia: puerta abierta a la legalidad y fuerte debate
Super Cartonazo de EL DIA: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
Aerolíneas Argentinas: la medida de fuerza de los pilotos afectó a más de 7 mil pasajeros
Leones FC, el equipo de la familia Messi beneficiado por Chiqui Tapia que será rival de Cambaceres en la C
El Kun Agüero criticó sin argumentos a Rodrigo Castillo y le cerró la boca: "Para qué lo ponen"
Por qué Milei pone a un hombre de Caputo en un área cada vez más relevante
Motoqueros a los tiros: cayó un “Ángel” y no del cielo, en un Fairlane
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En la localidad bonaerense de Florencio Varela, se descubrió un hecho de una violencia extrema: un triple femicidio cometido en una vivienda ubicada en la calle Chañar al 700 (zona de Villa Vaettone).
De acuerdo con la investigación, las víctimas —tres jóvenes de 20 y 15 años, identificadas como Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez— fueron engañadas, llevadas al domicilio entre el 19 y 20 de septiembre, brutalmente torturadas, asesinadas y sus cuerpos enterrados en el patio de la vivienda.
Escena de horror
Las imágenes a las que accedió este medio revelan un escenario macabro: en el interior de la casa se aprecian manchas de sangre en las paredes, incluso “en los marcos de las puertas”.
Los videos muestran el living, el patio donde estaban enterradas las jóvenes, y otros ambientes completamente desordenados, como si se hubiera buscado borrar huellas tras el crimen.
Investigación y acusaciones
La fiscalía de Homicidios de La Matanza pidió la prisión preventiva para ocho personas imputadas: entre ellos están Miguel Ángel Villanueva Silva, Ariel Giménez, Víctor Sotacuro Lázaro, Maximiliano Andrés Parra, Celeste Magalí González Guerrero, Milagros Florencia Ibáñez, Iara Florencia Ibarra y Matías Agustín Ozorio.
Se los acusa de delitos que incluyen homicidio agravado con premeditación, alevosía y ensañamiento, privación ilegal de la libertad y encubrimiento agravado.
Además, se sospecha que el crimen pudo haber sido ordenado desde Perú, y hay tres prófugos con circulares rojas de Interpol.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. La Plata: harto de los robos, comerciante echó a empujones a un delincuente armado
LE PUEDE INTERESAR
Incautan 56 kg de cocaína en el paso fronterizo con Bolivia
Contexto y repercusiones
El hecho se inserta en un contexto de violencia extrema que combina femicidio, narcocriminalidad y ocultamiento del delito: según la fiscalía, “no constituyen un episodio homicida aislado” sino “la culminación de una empresa criminal delineada en forma precisa, planificada y ejecutada, por una organización de tinte narcocriminal”.
La gravedad del episodio ha generado alarma en las autoridades y en la comunidad de la zona, que exige un esclarecimiento rápido y justicia para las víctimas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí