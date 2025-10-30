Escándalo en el juicio por Cecilia Strzyzowski

Un escándalo sacudió el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco, cuando Nicolás Boniardi Cabra, abogado de Emerenciano Sena, fue detenido por filmar dentro de la sala. El incidente tuvo lugar durante una audiencia privada destinada a la selección de los jurados, donde se prohíbe tanto la transmisión como la grabación. El hecho fue confirmado por Ricardo Osuna, defensor de Sena. La Policía le secuestró el celular con el que se realizó las filmaciones y el abogado quedó demorado.

En tanto aún no se logró conformar el jurado popular que deberá decidir si el clan Sena es culpable o no del femicidio de Cecilia Strzyzowski. Tras más de ocho horas de audiencia, la jueza técnica Dolly Fernández dispuso nuevamente un cuarto intermedio hasta hoy a las 8. El motivo principal fue el agotamiento de los postulantes.