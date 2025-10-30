Tres juicios avanzan en los Tribunales de calle 8

Mientras la agenda judicial de La Plata se concentra en casos de alto impacto social, tres juicios orales por delitos sexuales avanzan en simultáneo en los tribunales penales de la ciudad. Se trata de procesos que exponen, desde distintos ámbitos -el deporte profesional, el entrenamiento infantil y la práctica terapéutica-, el abuso de poder y confianza sobre las víctimas.

El primero es el del jugador uruguayo Diego “El Demonio” García Cardozo, acusado de abuso sexual en una fiesta en 2021, cuando integraba el plantel de Estudiantes. En la jornada de ayer declararon la madre y la hermana de la víctima; la madre y la pareja del futbolista García Cardozo, y se incorporaron elementos documentales. Este jueves será el turno de varios exjugadores, posiblemente Sarmiento y Colombo. La joven denunciante está representada por el abogado Marcelo Peña, y el proceso se lleva adelante ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5.

En paralelo continúa también el juicio contra el ex entrenador de básquet Gerardo Tomás Ponce, acusado de abusar de menores en el Club Juventud de La Plata. El fiscal Jorge Paolini y los abogados Alfredo Gascón y Miguel Molina, por un lado, y Javier Fernández, por el otro, dejaron en claro en sus alegatos que Ponce se aprovechó de la confianza que las familias le otorgaban para acercarse a los menores, en un entorno donde nadie imaginaba lo que ocurría. Uno de los jóvenes había declarado entre lágrimas y su relato fue “conmovedor”.

El tercer proceso tiene como imputado al kinesiólogo Matías Blanco, juzgado por abuso sexual simple contra tres mujeres. En las últimas audiencias, la perito oficial María Elina del Rosario Iriart afirmó que “nada hace pensar que las víctimas mienten”, mientras que la defensa, a cargo de Karina Levchuk, habló de “relatos contaminados”. El caso tramita en el Juzgado Correccional N° 4.