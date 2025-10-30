Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana sale la tarjeta del Cartonazo | Súper pozo de $8.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20.000.000

Policiales |LA DAMNIFICADA TIENE 56 AÑOS Y AFRONTA UN TRATAMIENTO DE SALUD

Millonario ataque en una vivienda de Villa Elvira

Millonario ataque en una vivienda de Villa Elvira

Google Maps

30 de Octubre de 2025 | 02:44
Edición impresa

Un audaz golpe delictivo se consumó en un domicilio de Villa Elvira, en momentos en que su propietaria, de 56 años, estaba en el lugar, aunque no advirtió la desagradable situación.

Así lo dieron a conocer voceros del caso, quienes al respecto indicaron que el hecho se produjo en una vivienda de la calle 121 entre 80 y 81, siendo advertido por la damnificada en la tarde del martes.

Desesperada, reveló que le mandó un mensaje de texto a su sobrino, de 29 años, que residiría en el lugar con ella, para advertirle de lo ocurrido.

Consultado sobre la magnitud del robo, un vocero aseguró que los ladrones “sustrajeron 7.000 dólares que la señora guardaba para hacer frente a un tratamiento por cuestiones de salud”.

”NO ESCUCHÓ NADA”

Sobre cómo ocurrió el ataque, el mismo informante respondió que “los delincuentes ingresaron en la casa luego de dañar las ventanas de una habitación. Ella no estaba ahí, porque debido a su enfermedad, se aloja en otra parte”.

Un rato después, el sobrino de la damnificada fue a la casa y comprobó la veracidad del relato.

LE PUEDE INTERESAR

Buscan a un abogado con una condena en sede penal

LE PUEDE INTERESAR

Detuvieron a un supuesto pirómano en Punta Lara

También consignaron que la mujer “dijo que no había escuchado nada, ningún ruido que la alertara sobre la presencia de ladrones en la vivienda”.

“Recién se dio cuenta del robo cuando salió al patio a darle de comer a sus mascotas”, completó el vocero.

¿ESTÁN FILMADOS?

Ahora los investigadores procuran establecer si los responsables del millonario robo quedaron filmados por cámaras de seguridad del barrio.

Otra de las cuestiones a dilucidar es si los delincuentes fueron al lugar a sabiendas de que iban a encontrar esa gruesa suma de dinero o si, por el contrario, la ubicaron al azar. Por lo pronto, se indicó que los movimientos de los delincuentes no fueron observados por testigos.

Pero se confía en que los peritajes en la vivienda puedan contribuir a orientar la pesquisa, por cuanto la mujer sostuvo que preservó la escena con tal propósito. Se busca saber además si los autores del robo residen en las cercanías.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El padre de un futbolista famoso fue detenido en La Plata: integraba una banda delictiva

Investigan si hubo un femicidio: quien era la mujer murió bajo las llamas en el confuso incendio de Berisso

Presente y futuro del Barba Domínguez

Se viene un CyberModay renovado y con promesas de descuentos de hasta 30%: las claves

VIDEO.- Río de Janeiro, un baño de sangre: el operativo más letal de la historia

Se viene el debut de Benjamín Vicuña como conductor en la televisión argentina: llegará al programa prime time en uno de los canales más vistos

Simeone lo llevó para reforzar al Estudiantes campeón, nunca perdió y hoy es nuevo entrenador de Atlético Tucumán

Críticas de la CGT contra Cristina por el baile en el balcón: "Estábamos perdiendo"
+ Leidas

Hubo afiches contra Marcos Rojo

Colapinto: todo listo para el esperado anuncio oficial

“Fue un caos total, no sabíamos qué iba a pasar”

Los números de la suerte del miércoles 30 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco

La Academia quedó en el umbral de la segunda final

Estudiantes define el once para el domingo

Frente a un ACV: sólo el 38% sabe cómo reaccionar

Villalba y Panaro se perfilan para jugar
Últimas noticias de Policiales

Muerte y dudas: el peor final para una relación desgastada

Ya son 10 los policías detenidos por apremios en una comisaría

Delincuentes armados dieron el golpe en la zona de Parque Castelli

Fallo clave por el triple crimen narco en Varela
Deportes
Racing hizo frente pero se quedó sin final
La Academia quedó en el umbral de la segunda final
Hubo afiches contra Marcos Rojo
Úbeda busca definir al reemplazante de Paredes
El Superclásico ante River será el domingo 9 de noviembre a las 16:30
Información General
Frente a un ACV: sólo el 38% sabe cómo reaccionar
Creció un 5% el número de hablantes de español
El pan como símbolo de identidad, tradición y encuentro: vuelve la Fiesta en Carhué
Se viene un CyberModay renovado y con promesas de descuentos de hasta 30%: las claves
Sorpresa en la ruta: en un operativo Gendarmería incautó tres lagartos de origen africano
Espectáculos
Casi se van a la manos en vivo: lo que no se vio del "carajeo" entre Rial y Grabois
“Cuando ve el hueso, lo aprovecha": Maxi López rechazó una propuesta que le hizo Wanda Nara
Fede Bal se negó a ir al programa de Yanina Latorre: “Solo quiero entender”
Yuyito González ignoró a Yanina Latorre en vivo y desató su furia: “Esas extensiones podridas”
Cinthia Fernández promocionó su servicio como abogada sin recibirse y desató el escándalo: “Es ejercicio ilegal”
La Ciudad
Nuevo COU: proponen mayores alturas en los barrios y topes en el Centro
Cien jardines “truchos”: denuncia y alerta regional
Micros: Alak envía al Concejo la ampliación de recorridos
Confirmaron el aumento del 4,1% en el precio del boleto de micros
En un barrio de Romero hasta acarrean el agua

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla