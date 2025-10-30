Millonario ataque en una vivienda de Villa Elvira

Un audaz golpe delictivo se consumó en un domicilio de Villa Elvira, en momentos en que su propietaria, de 56 años, estaba en el lugar, aunque no advirtió la desagradable situación.

Así lo dieron a conocer voceros del caso, quienes al respecto indicaron que el hecho se produjo en una vivienda de la calle 121 entre 80 y 81, siendo advertido por la damnificada en la tarde del martes.

Desesperada, reveló que le mandó un mensaje de texto a su sobrino, de 29 años, que residiría en el lugar con ella, para advertirle de lo ocurrido.

Consultado sobre la magnitud del robo, un vocero aseguró que los ladrones “sustrajeron 7.000 dólares que la señora guardaba para hacer frente a un tratamiento por cuestiones de salud”.

”NO ESCUCHÓ NADA”

Sobre cómo ocurrió el ataque, el mismo informante respondió que “los delincuentes ingresaron en la casa luego de dañar las ventanas de una habitación. Ella no estaba ahí, porque debido a su enfermedad, se aloja en otra parte”.

Un rato después, el sobrino de la damnificada fue a la casa y comprobó la veracidad del relato.

También consignaron que la mujer “dijo que no había escuchado nada, ningún ruido que la alertara sobre la presencia de ladrones en la vivienda”.

“Recién se dio cuenta del robo cuando salió al patio a darle de comer a sus mascotas”, completó el vocero.

¿ESTÁN FILMADOS?

Ahora los investigadores procuran establecer si los responsables del millonario robo quedaron filmados por cámaras de seguridad del barrio.

Otra de las cuestiones a dilucidar es si los delincuentes fueron al lugar a sabiendas de que iban a encontrar esa gruesa suma de dinero o si, por el contrario, la ubicaron al azar. Por lo pronto, se indicó que los movimientos de los delincuentes no fueron observados por testigos.

Pero se confía en que los peritajes en la vivienda puedan contribuir a orientar la pesquisa, por cuanto la mujer sostuvo que preservó la escena con tal propósito. Se busca saber además si los autores del robo residen en las cercanías.