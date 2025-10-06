Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |1-1 ante godoy cruz en mendoza

Independiente no pasó del empate y sigue sin ganar en el Clausura

Independiente no pasó del empate y sigue sin ganar en el Clausura

independiente y godoy cruz no se sacaron diferencia en mendoza

6 de Octubre de 2025 | 03:00
Edición impresa

Independiente no levanta en el Torneo Clausura y empató 1-1 ante Godoy Cruz en Mendoza, por la undécima fecha de la zona A.

Con este resultado, los dirigidos por Gustavo Quinteros continúan sin sumar de a tres en el campeonato local y acumulan doce partidos sin conseguir un triunfo. Además, se encuentran en la decimocuarta posición de la tabla anual con 35 puntos y se alejan cada vez más de puestos de copas internacionales.

Por su parte, el conjunto mendocino no logró ganar para escaparse del fondo de la tabla donde se ubica en la vigésimo séptima plaza con 26 unidades, a seis del puesto de descenso a la Primera Nacional, lugar que ocupa San Martín de San Juan.

A los 4 minutos del primer tiempo ocurrió la primera polémica del partido que desató el enojo en el banco de suplentes del elenco mendocino. Agustín Auzmendi y Franco Paredes fueron a disputar una pelota dentro del área del Rojo, y el delantero del Tomba se arrojó al suelo al sentir el impacto del defensor central rival. Sin embargo, el árbitro Andrés Gariano no observó infracción y no sancionó penal.

Por otro lado, veinte minutos más tarde el encargado de impartir justicia cobró la pena máxima a favor del conjunto de Avellaneda por una falta de Vicente Poggi sobre Matías Abaldo. Santiago Montiel agarró la pelota y se encargó de ejecutar el remate desde los doce pasos para abrir el marcador del encuentro, y poner en marcha la ilusión roja.

Pese a esto, en el arranque del complemento, los comandados por Walter Ribonetto lograron la igualdad tras un gran cabezazo de Agustín Auzmendi luego de un centro desde la derecha por parte de Nicolás Fernández.

En una de las últimas acciones del partido, Franco Paredes sujetó de la camiseta al Agustín Auzmendi y el juez principal le mostró la segunda tarjeta amarilla por lo que el defensor central se fue expulsado y dejó a Independiente con un futbolista menos.

La próxima fecha, Independiente recibe en el Libertadores de América a Lanús, el domingo a partir de las 21.15. En tanto, Godoy Cruz visitará el mismo día a Independiente Rivadavia en el clásico de Cuyo desde las 16.15.

 

