Otra igualdad amarga en el clásico entre Talleres y Belgrano en el Kempes

Espert bajó su candidatura: tras las denuncias y presiones internas
Espert bajó su candidatura: tras las denuncias y presiones internas
Sin sobres ni cuarto oscuro: qué es y cómo se votará con la nueva Boleta Única Papel
“La guerra del tusi”, la pista detrás de la masacre en Florencio Varela
VIDEO. Violencia escolar desatada: nuevo caso enciende alertas en la Región
La justicia en el fútbol ha perdido credibilidad con la manipulación del VAR
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Actividades: historia del cine, lectura, taller infantil y circo
Llevaba a sus hijos con el ex a un cumpleaños y atravesó una pesadilla
Celebran los 250 años de la Marina, en medio del cierre del gobierno
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En una nueva edición del clásico de Córdoba, Talleres y Belgrano empataron sin goles en el Estadio Mario Alberto Kempes.
Con realidades algo diferentes, tanto el Tallarín como el Pirata llegaron al gran partido con la necesidad de ganar. Pero lo cierto es que el encuentro se dio muy cerrado y ninguno de los dos tuvo precisión para poder abrir el marcador. Así las cosas, el empate fue tomando forma conforme avanzó el reloj, y terminaron quedando a mano.
Por su parte, el partido estuvo caracterizado por la solidez defensiva de los dos. Un encuentro que arrancó muy estudiado y con pocas aproximaciones, la “T” mereció un poco más. Se vio un Talleres sólido desde el mediocampo, con el buen ingreso de Mateo Cáceres que aportó juego y orden al equipo.
Belgrano levantó en el segundo tiempo. Siempre dependiente de Lucas Zelarayán, el Pirata tuvo más peso ofensivo en el complemento con el ingreso de Menossi y Mavilla. Franco Jara y Uvita Fernández tuvieron ambos chances claras que no llegaron a capitalizar.
Como todo clásico, y sobre todo el cordobés, el empate fue protagonista, al igual que en los últimos seis encuentros entre ambos donde ninguno de los conjuntos pudo sacar diferencias en el resultado. Sin embargo, el desenlace de este encuentro también pudo haber finalizado con victoria para los locales, pero gracias a la intervención de Lisandro López, Belgrano mantuvo el cero en el marcador. Federico Girotti, ex delantero de River, remató al arco y el ex defensor de Boca se estiró para desviar el balón al tiro de esquina.
De esta forma, con este resultado, Talleres quedó ubicado en el puesto 12 del grupo B del Clausura con 11 puntos ya 2 unidades de ingresar a la zona de clasificación a la siguiente instancia del campeonato. Mientras que en la tabla anual, el empate lo compromete con la permanencia de categoría. El próximo sábado, visita La Plata para medirse ante Gimnasia.
LE PUEDE INTERESAR
Se baja el telón de la undécima jornada del campeonato
LE PUEDE INTERESAR
Liga Profesional
Por su parte, Belgrano quedó casi a mitad de tabla en la general y la de la zona A, aunque sigue con chances de conseguir el pase a playoff. El mismo sábado recibe en La Docta a Estudiantes.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí