Otra igualdad amarga en el clásico entre Talleres y Belgrano en el Kempes

En una nueva edición del clásico de Córdoba, Talleres y Belgrano empataron sin goles en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Con realidades algo diferentes, tanto el Tallarín como el Pirata llegaron al gran partido con la necesidad de ganar. Pero lo cierto es que el encuentro se dio muy cerrado y ninguno de los dos tuvo precisión para poder abrir el marcador. Así las cosas, el empate fue tomando forma conforme avanzó el reloj, y terminaron quedando a mano.

Por su parte, el partido estuvo caracterizado por la solidez defensiva de los dos. Un encuentro que arrancó muy estudiado y con pocas aproximaciones, la “T” mereció un poco más. Se vio un Talleres sólido desde el mediocampo, con el buen ingreso de Mateo Cáceres que aportó juego y orden al equipo.

Belgrano levantó en el segundo tiempo. Siempre dependiente de Lucas Zelarayán, el Pirata tuvo más peso ofensivo en el complemento con el ingreso de Menossi y Mavilla. Franco Jara y Uvita Fernández tuvieron ambos chances claras que no llegaron a capitalizar.

Como todo clásico, y sobre todo el cordobés, el empate fue protagonista, al igual que en los últimos seis encuentros entre ambos donde ninguno de los conjuntos pudo sacar diferencias en el resultado. Sin embargo, el desenlace de este encuentro también pudo haber finalizado con victoria para los locales, pero gracias a la intervención de Lisandro López, Belgrano mantuvo el cero en el marcador. Federico Girotti, ex delantero de River, remató al arco y el ex defensor de Boca se estiró para desviar el balón al tiro de esquina.

De esta forma, con este resultado, Talleres quedó ubicado en el puesto 12 del grupo B del Clausura con 11 puntos ya 2 unidades de ingresar a la zona de clasificación a la siguiente instancia del campeonato. Mientras que en la tabla anual, el empate lo compromete con la permanencia de categoría. El próximo sábado, visita La Plata para medirse ante Gimnasia.

Por su parte, Belgrano quedó casi a mitad de tabla en la general y la de la zona A, aunque sigue con chances de conseguir el pase a playoff. El mismo sábado recibe en La Docta a Estudiantes.