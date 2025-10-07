El Conicet busca fósiles en directo

Tras el éxito del streaming submarino de Mar del Plata, el Conicet vuelve a apostar por este formato para acercar la ciencia al público. Esta vez, con un equipo de paleontólogos que buscan restos de dinosaurios en la Patagonia.

La campaña, liderada por el Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (LACEV), dependiente del Conicet y del Museo Argentino de Ciencias Naturales, comenzó ayer y se extenderá hasta el 10 de octubre. Tiempo durante el que harán dos transmisiones diarias, de 11 a 12.30 y de 17 a 18.30, a través del canal de YouTube de LACEV.

Desde un campamento instalado a 30 kilómetros de General Roca (Río Negro), el equipo continúa una investigación interrumpida en 2024, cuando halló la garra de un dinosaurio carnívoro desconocido. El objetivo ahora es hallar el esqueleto completo y obtener nuevas pistas sobre la fauna que habitó la región hace 70 millones de años.

El formato permite seguir los avances, enviar preguntas y participar en talleres virtuales a través de las redes de @paleocueva_lacev.