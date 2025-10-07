Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Ivo Mammini, sin fecha de viaje, continúa con su recuperación en Barcelona

7 de Octubre de 2025 | 01:30
Edición impresa

Cinco semanas pasaron de la intervención quirúrgica a la que se sometió en España Ivo Mammini y el delantero sigue en España. En las últimas horas, el delantero publicó un video en su cuenta de Instagram en el cual realiza trabajos de bicicleta en un centro de salud catalán. Con la rodilla izquierda aún inflamada, Mammini avanzó en las tareas de recuperación de la pierna operada.

Mammini aún no tiene el alta para regresar a nuestro país. Una vez que tenga el ok médico, el delantero regresará a Gimnasia, ya que tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre, aunque la firma de un nuevo contrato asoma como casi imposible ya que la idea del futbolista es continuar en Europa, sea retomando la negociación trunca con AIK Solna de Suecia o con algún otro posible destino. De todos modos, el jugador estará vinculado legalmente al club hasta que reciba el alta definitiva.

EL PLANTEL VOLVIÓ A LAS PRÁCTICAS

Con un clima de optimismo luego de la victoria sobre Sarmiento, el plantel albiazul volvió a los entrenamientos ayer por la mañana en Estancia Chica. Básicamente, los trabajos que se realizaron fueron en el gimnasio, donde se realizó un regenerativo. Fabricio Corbalán estará en condiciones de ser tenido en cuenta por Alejandro Orfila luego de cumplir la fecha de suspensión y el DT deberá decidir, al igual que en el caso de Lucas Castro, quien por decisión del entrenador no tomó parte del viaje a Junín. Gastón Suso no fue amonestado a pesar del penal, por lo que seguirá siendo titular ante la T.

Augusto Max: "Siento que estoy ayudando al equipo"

 

