Ivo Mammini, sin fecha de viaje, continúa con su recuperación en Barcelona

Madre e hijo fueron atropellados en la puerta de una escuela de La Plata y terminaron en el hospital
Madre e hijo fueron atropellados en la puerta de una escuela de La Plata y terminaron en el hospital
"Mercaptano": la respuesta de Camuzzi por el olor a gas en La Plata, que provocó cortes de calles y evacuaciones
Fred Machado prendió el ventilador y contó todo sobre su vínculo con Espert: "Lo financié"
Vecinos con vómito y diarrea en un barrio de La Plata: le apuntan al agua de ABSA
"Esto tiene que ser disfrutado por toda la Ciudad": Tricolores, ahora más que un club de fútbol
¿"Chiqui" Tapia esconde los audios del VAR de Estudiantes vs Barracas? Por qué no se hicieron públicos
Se supo: el terrible dato de la autopsia que reveló cómo mataron a Morena Verdi, víctima del triple crimen
Liberaron al platense retenido en la Franja de Gaza: "Está en Jordania para regresar a Argentina"
Imperdible: Valentina Cervantes reveló cómo es y cómo funciona el grupo de WhatsApp de las parejas de la Selección
YPF habilita cargar combustible y pagar en dólares: cómo funciona
Una familia de La Plata fue blanco de un ataque de madrugada
Verano 2026: subas del 25%, carpas por las nubes y la amenaza del éxodo turístico
Super Cartonazo: pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM
El club Capital Chica de Los Hornos se prepara para festejar su 89º aniversario
Cuenta DNI activó descuentos en dos mayoristas de La Plata: tope, reintegro y más
Enérgica reacción de Sabrina Rojas al ser señalada como "regalada": se refirió al machismo y apuntó contra Luciano Castro
Los Palmeras en guerra: la drástica decisión que tomó Cacho contra Marcos
En La Plata no frena la violencia en las escuelas: ahora denuncian a una directora
Candado y silencio en ABES Constructora: obras paralizadas en La Plata y un escenario crítico
El premio Nobel de Física 2025, por el hallazgo del efecto túnel cuántico macroscópico
Fresco amanecer y después primavera en esplendor este martes en La Plata
A tres años de su muerte, la familia de “Lolo” Regueiro espera justicia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Cinco semanas pasaron de la intervención quirúrgica a la que se sometió en España Ivo Mammini y el delantero sigue en España. En las últimas horas, el delantero publicó un video en su cuenta de Instagram en el cual realiza trabajos de bicicleta en un centro de salud catalán. Con la rodilla izquierda aún inflamada, Mammini avanzó en las tareas de recuperación de la pierna operada.
Mammini aún no tiene el alta para regresar a nuestro país. Una vez que tenga el ok médico, el delantero regresará a Gimnasia, ya que tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre, aunque la firma de un nuevo contrato asoma como casi imposible ya que la idea del futbolista es continuar en Europa, sea retomando la negociación trunca con AIK Solna de Suecia o con algún otro posible destino. De todos modos, el jugador estará vinculado legalmente al club hasta que reciba el alta definitiva.
Con un clima de optimismo luego de la victoria sobre Sarmiento, el plantel albiazul volvió a los entrenamientos ayer por la mañana en Estancia Chica. Básicamente, los trabajos que se realizaron fueron en el gimnasio, donde se realizó un regenerativo. Fabricio Corbalán estará en condiciones de ser tenido en cuenta por Alejandro Orfila luego de cumplir la fecha de suspensión y el DT deberá decidir, al igual que en el caso de Lucas Castro, quien por decisión del entrenador no tomó parte del viaje a Junín. Gastón Suso no fue amonestado a pesar del penal, por lo que seguirá siendo titular ante la T.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí