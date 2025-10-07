Se cubrió el 90% de las residencias de pediatría

LLA pide reimprimir las boletas con Santilli como principal candidato
El Ministerio de Salud bonaerense alcanzó este año una cobertura del 90 por ciento en las residencias de pediatría, una de las especialidades más necesarias dentro del sistema público de salud.
Con la incorporación de 48 nuevos profesionales durante la primera readjudicación, realizada la semana pasada en la Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara”, ya son 194 los médicos y médicas que iniciaron su formación en hospitales y centros de salud de la provincia este año.
La pediatría forma parte del grupo de “especialidades estratégicas” definidas por la cartera sanitaria, junto con clínica médica, medicina general y/o de familia, neonatología, psiquiatría, terapia intensiva, emergentología y farmacia.
En un contexto donde la falta de postulantes para algunas disciplinas preocupa a las autoridades sanitarias, el alto nivel de cobertura en pediatría fue recibido como un avance significativo. Según fuentes del ministerio, garantizar la formación de nuevos pediatras es esencial para sostener la atención infantil y fortalecer los equipos de salud en todo el territorio bonaerense.
En total el sistema provincial incorporó este año 2.046 residentes de distintas áreas. Las residencias son capacitaciones intensivas de posgrado que combinan práctica y formación académica dentro de los hospitales públicos.
En la primera adjudicación, realizada en agosto, 1.585 profesionales eligieron la provincia para realizar su residencia. La primera readjudicación permitió sumar a otros 461, mientras que la segunda y última está prevista para los días 27 y 28 de octubre próximos.
Desde el Ministerio de Salud destacaron que la incorporación de nuevos residentes cumple un doble objetivo: fortalecer el sistema público y garantizar la continuidad de la atención en especialidades sensibles como la pediatría.
