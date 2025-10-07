Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General |EN LA PROVINCIA

Se cubrió el 90% de las residencias de pediatría

7 de Octubre de 2025 | 02:27
Edición impresa

El Ministerio de Salud bonaerense alcanzó este año una cobertura del 90 por ciento en las residencias de pediatría, una de las especialidades más necesarias dentro del sistema público de salud.

Con la incorporación de 48 nuevos profesionales durante la primera readjudicación, realizada la semana pasada en la Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara”, ya son 194 los médicos y médicas que iniciaron su formación en hospitales y centros de salud de la provincia este año.

La pediatría forma parte del grupo de “especialidades estratégicas” definidas por la cartera sanitaria, junto con clínica médica, medicina general y/o de familia, neonatología, psiquiatría, terapia intensiva, emergentología y farmacia.

UN AVANCE SIGNIFICATIVO

En un contexto donde la falta de postulantes para algunas disciplinas preocupa a las autoridades sanitarias, el alto nivel de cobertura en pediatría fue recibido como un avance significativo. Según fuentes del ministerio, garantizar la formación de nuevos pediatras es esencial para sostener la atención infantil y fortalecer los equipos de salud en todo el territorio bonaerense.

 

La pediatría forma parte del grupo de las “especialidades estratégicas”

En total el sistema provincial incorporó este año 2.046 residentes de distintas áreas. Las residencias son capacitaciones intensivas de posgrado que combinan práctica y formación académica dentro de los hospitales públicos.

En la primera adjudicación, realizada en agosto, 1.585 profesionales eligieron la provincia para realizar su residencia. La primera readjudicación permitió sumar a otros 461, mientras que la segunda y última está prevista para los días 27 y 28 de octubre próximos.

Desde el Ministerio de Salud destacaron que la incorporación de nuevos residentes cumple un doble objetivo: fortalecer el sistema público y garantizar la continuidad de la atención en especialidades sensibles como la pediatría.

