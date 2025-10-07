Se colaron en un súper por un conducto de ventilación

LLA pide reimprimir las boletas con Santilli como principal candidato
En un supermercado de 44 entre 136 y 137, en el barrio San Carlos, ocurrió un robo con cierto grado de planificación e ingeniería, ya que los ladrones se colaron por un conducto de ventilación.
La señal de alerta la lanzó la empresa que monitorea la seguridad del comercio, que detectó movimientos no habituales para esa hora de la noche. Y fue precisamente el dueño el que, al llegar al lugar, comprobó que había sido blanco de un ataque delictivo.
Los intrusos también tenían conocimiento de cómo desactivar las cámaras de seguridad, tras lo cual se apoderaron de unos 100.000 pesos y, antes de darse a la fuga, se tomaron un tiempo para consumir varias bebidas alcohólicas.
Enseguida, con la presencia policial, se activó el operativo en los alrededores, aunque hasta el cierre de esta edición no se habían informado capturas vinculadas al caso.
