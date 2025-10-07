Piden mayor plazo para investigar el caso Loan

LLA pide reimprimir las boletas con Santilli como principal candidato
Los fiscales que investigan la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño que se extravió el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, solicitaron a la Cámara de Casación que revierta el plazo de dos meses para finalizar o prorrogar las pesquisas sobre el caso.
El recurso de Casación interpuesto fue presentado por el fiscal general Cristian Schaefer y los cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Alejandra Mangano y Marcelo Colombo, quienes consideraron que el tiempo concedido es “exiguo frente a la gravedad y complejidad” de la causa.
En el documento, los funcionarios judiciales consignaron sin eufemismos que “limitar la investigación a tan corto tiempo podría afectar de manera irremediable la posibilidad de conocer la verdad real, con consecuencias directas para la víctima, su familia y la sociedad en su conjunto” y calificaron la decisión del tribunal de “arbitraria”.
