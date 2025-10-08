Un nuevo capítulo estalla en el escándalo que involucra al diputado José Luis Espert y al empresario Federico “Fred” Machado: durante un allanamiento realizado en inmuebles vinculados con Machado, la policía encontró un contrato que vincula formalmente a Espert con el empresario, por un monto de 1 millón de dólares.

Qué dice el contrato

El documento está fechado el 7 de junio de 2019, apenas quince días antes de que Espert lanzara formalmente su candidatura presidencial.

Fue redactado como un contrato de “locación de servicios”, en el cual se pactaba el pago inicial de 100.000 dólares al momento de firmar, más nueve cuotas mensuales iguales, también de 100.000 dólares cada una.

Según el medio Página/12, el contrato detallaba que Espert debía encargarse de un “análisis de mercado y asesoramiento integral para refinanciar deuda y confeccionar un plan estratégico de ampliación y crecimiento de la empresa a tres años” para la empresa del empresario.

Machado habría firmado el acuerdo como representante de la empresa Minas del Pueblo, con sede en Guatemala, vinculada a su estructura empresarial.

Contradicciones y reacciones

Con anterioridad, Espert había admitido haber recibido 200.000 dólares de Machado, pero negó la existencia de un contrato de dicha magnitud.

Al surgir el contrato por 1 millón de dólares, se abre un interrogante sobre las declaraciones previas del legislador, y cómo compatibiliza ese papel con las normas de financiamiento político y transparencia.

En medios como Perfil se subraya que el acuerdo estaría firmado con plazos, forma de pagos y responsabilidades claras, aspecto que refuerza la existencia de una obligación formal entre las partes.

Machado, por su parte, ya es objeto de procesos judiciales y está detenido, con el pedido de extradición hacia los EE. UU. por delitos vinculados a narcotráfico y lavado de activos.



Implicancias políticas y judiciales

El hallazgo de este contrato podría reconfigurar la causa que ya involucra a Espert en vínculos con Machado. Podría utilizarse como prueba fehaciente de un vínculo económico formal entre ambos, más allá de los montos admitidos públicamente.

Desde el punto de vista político, la revelación golpea la credibilidad del diputado y complica su continuidad en la contienda electoral actual, especialmente en el marco de la coalición que lo apoya.