Analizan los teléfonos de Javier y Karina Milei

El fiscal federal Eduardo Taiano dispuso que los peritos analicen los teléfonos secuestrados durante la investigación del caso de la cripto estafa $Libra, para establecer si existieron mensajes entre el presidente Javier Milei y los promotores del ‘memecoin’ Hyden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
La decisión de Taiano abarca además a los mensajes que pudieran haber intercambiado la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Sergio Morales, quien por entonces se desempeñaba como asesor de la Comisión Nacional de Valores.
Los teléfonos a los que se refiere en fiscal fueron secuestrados a sus titulares el 6 de marzo de 2025, unos 20 días después de la cripto estafa lanzada el 14 de febrero. El contenido de los dispositivos ya fue “extraído” y está en poder de los investigadores.
El fiscal ordenó revisar los teléfonos de Javier y Karina Milei y solicitó el análisis a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal para determinar qué contienen los dispositivos sobre el proyecto $Libra.
La resolución dispone analizar todas las conversaciones entre estos dispositivos, tanto las individuales como las grupales.
La nómina de investigados incluye a Sebastián Serrano, el CEO de Cardano; Charles Hoskinson, el CEO de Kip Protocol; Julian Peh (o Peh Chyi Haur); y el CEO de Cube Exchange, Bartosz Lipinski, entre otros.
