Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana sale la tarjeta: el Cartonazo acumula un pozo de 3 millones, también podés ganar un 0Km o 20 millones

Espectáculos |SE ENCIENDEN LAS ALARMAS

¿Qué le pasa a Verónica Castro?: la aparición que desató versiones

La actriz y cantante mexicana fue vista en público trasladándose en silla de ruedas y con un tanque de oxígeno

¿Qué le pasa a Verónica Castro?: la aparición que desató versiones

La actriz de 72 años fue vista desmejorada y sin movilidad

9 de Octubre de 2025 | 04:02
Edición impresa

Verónica Castro causó un gran impacto mediático tras su última aparición pública en donde se la vio en silla de ruedas y con un tubo de oxígeno saliendo del Aeropuerto de Ciudad de México. Como era de esperarse, la prensa de su país abrió especulaciones sobre su estado de salud a los 72 años.

Durante su paso por el lugar, la mítica actriz fue abordada por noteros que buscaron entender qué estaba pasando. Sin embargo, Verónica se encargó de minimizar la situación y alegando que no tiene ningún problema de salud: “No, solo necesito caminar más rápido y oxígeno. Haré una telenovela cuando aparezca un personaje interesante”, se desentendió.

Tras la viralización de las imágenes en donde se la ve bastante deteriorada, medios locales dieron otros detalles sobre qué pasa realmente con Castro. “Primero, que ella fue fumadora muchos años y de muchos cigarrillos, así que eso podría llegar a ser EPOC. Y, por otro lado, un golpe muy fuerte que tuvo ella en su espalda hace un par de años, cuando fue participante de un reality show y se cayó de un elefante en una especie de prueba o de atracción que estaban haciendo, y se dañó mucho y muy fuerte la espalda”, contaron el Mediodía Noticias, el noticiero de eltrece.

“Así que ahora se la ve así, de esta manera, a Verónica Castro en las últimas horas en el Aeropuerto de la Ciudad de México, y estamos a la espera de que confirmen algo, o por lo menos la palabra de su hijo Cristian”, agregaron en el mismo programa.

CRISTIAN CASTRO, EN LA MIRA

Mientras la preocupación por la querida actriz mexicana crece, una nueva versión salió a la luz indicando que el culpable de su actual estado sería Cristian Castro, su único hijo. Según la periodista Maxine Woodside, el cantante la habría agredido físicamente durante una fuerte discusión: “Le dio unos golpes feroces y le destrozó la columna”, afirmó.

“Verónica está muy mal, no puede caminar bien y está con mucho dolor”, agregó Woodside en su programa. Y aunque las versiones no fueron ni confirmadas ni desmentidas por Verónica o su entorno, cobraron gran relevancia cuando se la vio sin poder caminar por sus propios medios.

LE PUEDE INTERESAR

¿Vuelven otra vez?: “Bennifer”, a puro mimo

LE PUEDE INTERESAR

“Bloom”: el proceso creativo en 24 horas se muda al Pasaje

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Murió Miguel Angel Russo, el fútbol argentino de luto

Russo, el ADN Pincharrata y la influencia de Bilardo y Zubeldía

Miguel Russo y un solo escudo en el corazón: el de Estudiantes

"Hasta siempre, Miguel querido": Estudiantes despidió a Miguel Ángel Russo

Ataques de odio en La Plata: la remisería de mujeres para mujeres, foco de agresiones

Hoja por hoja: se conoció el contrato completo entre Espert y Machado que confirma la cifra del millón de dólares

Visitó un sitio de servicios sexuales y ahora vive una pesadilla: denuncia de “porno-extorsión” en La Plata
+ Leidas

Miguel Ángel Russo: eterno en Estudiantes y en el mundo del fútbol

Kicillof encabezará un acto de la CGT en La Plata

Otra final: necesita sumar en Córdoba ante Belgrano

Se disparan el blue y el riesgo país con mercados en tensión

Los técnicos que fallecieron en plena función

Freno, a medias: límite a los DNU vuelve al Senado

Espert pidió licencia, pero seguiría cobrando la dieta

La Sub 20 sigue a paso arrollador en el Mundial
Últimas noticias de Espectáculos

“La Máquina”: el papel que podría darle el Oscar a “La Roca”

De Tron a los Crawley, y de Oreiro a BTS, en otras novedades

¿Vuelven otra vez?: “Bennifer”, a puro mimo

“Bloom”: el proceso creativo en 24 horas se muda al Pasaje
La Ciudad
Barrio Jardín: el laberinto de Villa Elvira que hizo crecer la clase media
Cómo no caer en una trampa con la compra de un departamento a construir
La morosidad en colegios llega hasta el 30 por ciento en Provincia
Peaje: llega a Villa Elisa el pago por lectura de chapa
Otra denuncia por bullying en una Primaria
Deportes
Miguel Ángel Russo: eterno en Estudiantes y en el mundo del fútbol
Le dio la sexta y última Copa Libertadores a Boca
El último adiós a Russo va a ser en La Bombonera
Clubes del fútbol argentino y la Selección despidieron a Miguelo
Los técnicos que fallecieron en plena función
Información General
Los Nobel de Química: transformaron el aire en agua
¿Quién podría ganar el Nobel de la Paz? ¿Y Trump?
Más lluvias y descartan efectos severos por “La Niña”
El premio Nobel de Química 2025, para el hallazgo de una nueva arquitectura molecular
Nobel de Física 2025: para logros en mecánica cuántica
Policiales
Otro desenlace sangriento: disparos, fuego y dos mujeres calcinadas
Se rompió el pacto de silencio por el triple asesinato narco en Varela
Advierten el avance narco en los barrios vulnerables de la Ciudad
Explosivo conflicto por el reparto de garrafas
Dictaron la prisión preventiva para el presunto femicida de Daiana Mendieta

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla