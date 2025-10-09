¿Qué le pasa a Verónica Castro?: la aparición que desató versiones

Verónica Castro causó un gran impacto mediático tras su última aparición pública en donde se la vio en silla de ruedas y con un tubo de oxígeno saliendo del Aeropuerto de Ciudad de México. Como era de esperarse, la prensa de su país abrió especulaciones sobre su estado de salud a los 72 años.

Durante su paso por el lugar, la mítica actriz fue abordada por noteros que buscaron entender qué estaba pasando. Sin embargo, Verónica se encargó de minimizar la situación y alegando que no tiene ningún problema de salud: “No, solo necesito caminar más rápido y oxígeno. Haré una telenovela cuando aparezca un personaje interesante”, se desentendió.

Tras la viralización de las imágenes en donde se la ve bastante deteriorada, medios locales dieron otros detalles sobre qué pasa realmente con Castro. “Primero, que ella fue fumadora muchos años y de muchos cigarrillos, así que eso podría llegar a ser EPOC. Y, por otro lado, un golpe muy fuerte que tuvo ella en su espalda hace un par de años, cuando fue participante de un reality show y se cayó de un elefante en una especie de prueba o de atracción que estaban haciendo, y se dañó mucho y muy fuerte la espalda”, contaron el Mediodía Noticias, el noticiero de eltrece.

“Así que ahora se la ve así, de esta manera, a Verónica Castro en las últimas horas en el Aeropuerto de la Ciudad de México, y estamos a la espera de que confirmen algo, o por lo menos la palabra de su hijo Cristian”, agregaron en el mismo programa.

CRISTIAN CASTRO, EN LA MIRA

Mientras la preocupación por la querida actriz mexicana crece, una nueva versión salió a la luz indicando que el culpable de su actual estado sería Cristian Castro, su único hijo. Según la periodista Maxine Woodside, el cantante la habría agredido físicamente durante una fuerte discusión: “Le dio unos golpes feroces y le destrozó la columna”, afirmó.

“Verónica está muy mal, no puede caminar bien y está con mucho dolor”, agregó Woodside en su programa. Y aunque las versiones no fueron ni confirmadas ni desmentidas por Verónica o su entorno, cobraron gran relevancia cuando se la vio sin poder caminar por sus propios medios.