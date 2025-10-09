Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Mañana sale la tarjeta: el Cartonazo acumula un pozo de 3 millones, también podés ganar un 0Km o 20 millones

Política y Economía |A TRES AÑOS DEL ATENTADO A LA EXPRESIDENTA

Condenaron a Sabag Montiel por el intento de asesinato de Cristina

Tras seis meses de juicio oral, quien quiso disparar recibió una pena de 10 años de prisión. Su compañera Brenda, 8 años

Condenaron a Sabag Montiel por el intento de asesinato de Cristina

Fernando Sabag Montiel durante el fallo, custodiado por el servicio penitenciario federal / NA

9 de Octubre de 2025 | 01:47
Edición impresa

El Tribunal Oral Federal 6 condenó ayer a Fernando Sabag Montiel a 10 años de prisión, por el intento de homicidio agravado de la ex presidenta Cristina Kirchner el 1 de noviembre de 2022 y a 8 años a Brenda Uliarte, como partícipe necesaria del mismo hecho.

El veredito fue leído minutos antes de las 14 en los tribunales federales de Retiro en presencia de los dos acusados, en tanto un tercero, Nicolás Carrizo, del grupo de “Los Copitos”, resultó absuelto.

Los fundamentos de la decisión de la jueza Sabrina Namer y los jueces Adrián Grunberg e Ignacio Fornari se conocerán el 9 de diciembre.

En el caso de Sabag Montiel, pasará 14 años preso porque esa condena quedó unificada con otras anteriores por diferentes delitos.

El Tribunal rechazó un planteo de la defensa para declarar inimputable a Sabag Montiel, autor del fallido atentado, y tampoco prosperó otro de la defensa de Uliarte para declarar su “incapacidad mental sobreviniente” y suspender el juico en lo referido a su persona.

El veredicto se emitió por unanimidad tras seis meses de juicio oral.

Sabag Montiel quedó condenado como autor de tentativa de homicidio agravado por mediar el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de guerra.

Sin embargo, la pena impuesta fue menor a la pedida por la fiscal del caso Gabriela Baigún, quien había reclamado 15 años de condena con el agravante de violencia de género para Sabag Montiel y 14 años para Uliarte.

El Tribunal no consideró el agravante de violencia de género en su modalidad de violencia política a la hora de condenar por motivos que se conocerán en los fundamentos del 9 de diciembre.

El juicio ante el Tribunal Oral Federal 6, integrado por la jueza Sabrina Namer y los jueces Ignacio Fornari y Adrián Grunberg, había comenzado en junio de 2024 en los tribunales federales de Retiro y declararon 157 testigos,.

El 1 de septiembre de 2022 Sabag Montiel apuntó y gatilló a centímetros de la cara de la entonces vicepresidenta, mientras que Uliarte, su ex pareja, se encontraba en la misma zona.

LOS ÚLTIMOS TESTIMONIOS DE LOS ACUSADOS

Antes del fallo, los acusados tuvieron la oportunidad de brindar un último testimonio. El primero en hablar fue Sabag Montiel, en el que comparó este caso con la muerte del fiscal Alberto Nisman, y sugirió, indirectamente, que podría sucederle algo a él tras la condena. También tejió hipótesis propias sobre los hechos y dijo que el caso estuvo “armado”.

“Básicamente lo que quiero aclarar es que toda esta causa estuvo armada. Que plantaron un arma y que Carrizo quiere cambiar de defensor cuando fue [Gastón] Marano [su abogado] quien plantó el arma y básicamente es una estrategia. La viene usando Cristina Kirchner al igual que como se repitió con el fiscal Alberto Nisman”, comenzó.

“La misma estrategia que usaron con Diego Lagomarsino, usando a una persona del entorno de Nisman para confundir y no levantar sospechas −prosiguió− dando a entender que una persona como Nisman no necesitaba suicidarse y tenía un arma propia, tenía una 9 milímetros, la cual si él hubiera querido...”

La jueza Namer lo interrumpió y le advirtió que debía ceñir su declaración a los hechos investigados en esta causa. Sabag Montiel, sin embargo, continuó ampliando su declaración en la misma dirección, mencionando en un relato desordenado a la jueza María Servini, al fiscal Carlos Rívolo −ambos intervinieron en el proceso−, a Santiago Maldonado, al resto de los vendedores de algodón de azúcar, a Gerardo Milman −que fue investigado en una causa paralela− y al presidente de Brasil, Lula de Silva.

Brenda Uliarte optó por no hacer uso de la palabra.

Carrizo, que estuvo preso durante todo el proceso, pero las acusaciones contra él fueron retiradas por la querella y la fiscalía, se refirió a su situación personal.

“Me parece un poco injusto que vaya gente presa y tenga que esperar tanto tiempo para llegar a un juicio y recién ahí, a esa persona le digan: ‘Ah, bueno, ya te podés ir en libertad”, dijo. “Siento esa impotencia, por haber pasado esos tres años que nadie me los va a devolver”, dijo.

 

