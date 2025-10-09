Rafecas, en una causa contra Alberto F.

Miguel Ángel Russo: eterno en Estudiantes y en el mundo del fútbol
El juez federal Daniel Rafecas estará a cargo de la causa en la que el ex presidente Alberto Fernández se encuentra procesado por violencia de género a raíz de la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yáñez.
Fuentes judiciales indicaron que el magistrado fue sorteado para ser quien intervenga en el expediente, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal apartara al juez federal Julián Ercolini.
Rafecas había sido propuesto por el ex presidente como procurador general de la Nación en diciembre de 2019, pero la postulación nunca se debatió hasta que, con la asunción de Javier Milei, la postulación fue retirada.
Fernández y Rafecas se conocen de la Facultad de Derecho, por lo que ahora quedará ver si el magistrado decide no intervenir en la causa o alguna de las partes intervinientes lo recusa.
El ex presidente había celebrado el domingo último en redes sociales la decisión judicial que apartó a Ercolini de la causa inciada por Yáñez, al considerar que ese magistrado “no actuó con imparcialidad”.
