La Ciudad |GOLPES, INTENTO DE ABUSO Y FALTA DE RESPUESTA

Otra denuncia por bullying en una Primaria

Otra denuncia por bullying en una Primaria

Google Maps

9 de Octubre de 2025 | 02:23
Edición impresa

Un niño de 7 años que asiste al primer grado de la Escuela Primaria N° 31 (ubicada en calle 3 entre 527 y 528) recibe hostigamiento físico y psicológico por otros dos estudiantes de la Escuela Secundaria N° 89 (que está dentro del mismo predio), exhibiendo otro caso de violencia en las escuelas de la Ciudad.

Así lo aseguró la madre del niño, en diálogo con EL DIA y en la denuncia presentada a la Jefatura Distrital que depende de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

A su vez, la madre manifestó a este diario que en una ocasión intentaron abusar sexualmente del niño y que, el escenario de los ataques se divide entre el patio y el baño del predio educativo, donde convergen tanto la Primaria N° 31 con la Secundaria N° 89.

Todo comenzó en los primeros días de mayo de este año, cuando el niño “comenzó a ser hostigado por un estudiante de cuarto año y luego por otro de tercero. El chico de cuarto le pegaba, le hacía fumar y le pedía dinero”, contó la mujer y agregó: “Las situaciones ocurrieron en el patio y en el baño, ambos sectores donde se mezclan los estudiantes de la primaria y la secundaria”.

“En uno de los ataques en el baño, los dos estudiantes del Secundario lo empujaron e intentaron abusarlo. Se salvó porque los compañeritos de mi hijo lo ayudaron”, manifestó la denunciante. “Otro de los chicos de la Primaria logró escaparse en un momento que empezaron a golpearlos. Les quieren pegar todo el tiempo”, sumó.

MEDIDAS ESCOLARES

“Las maestras y los directivos están en conocimiento de lo que pasó”, señaló la denunciante. “En junio me enteré y firmé unas 14 actas en el colegio. Lo único que hicieron fue una reunión con la inspectora distrital y el cambio de turno pero mi hijo tiene miedo de cruzarse a los agresores durante el mediodía, cuando se entra y sale de la escuela”, relató la mujer.

A su vez, expresó que desde el colegio “las autoridades me dijeron que si no llevaba al nene me iban a denunciar a mí. Me tratan de mentirosa”.

El último ataque fue hace viernes atrás cuando, tras los golpes y ser atendido por un pediatra, la madre intentó realizar la denuncia en la DDI La Plata. Sin lograr el objetivo, radicó la denuncia sólo en la Jefatura Distrital.

Hace dos semanas que el estudiante no asiste a la institución educativa por miedo y, la madre reveló: “Mi hijo tiene pesadillas y ahora está yendo al psicólogo porque tiene un trauma grande por esto. Nadie le mandó tareas para mentener la continuidad pedagógica”.

 

