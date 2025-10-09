Espert pidió licencia, pero seguiría cobrando la dieta

Miguel Ángel Russo: eterno en Estudiantes y en el mundo del fútbol
En la solicitud alegó “motivos personales”. La decisión llegó después de que lo imputaran en la causa que le inició Grabois
El libertario José Luis Espert pidió ayer licencia a su banca en la Cámara de Diputados. La decisión llegó después de que la Justicia lo imputara en el marco de la causa que le inició el dirigente peronista, Juan Grabois, por presunto lavado de dinero y por sus vínculos con el empresario rionegrino, Federico “Fred” Machado, a punto de ser extraditado a Estados Unidos acusado por supuesto narcotráfico.
“Solicitar licencia por motivos personales desde el día de hoy, 8 de octubre, hasta el 8 de diciembre del corriente año”, le solicitó Espert al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Su mandato como legislador finaliza el 10 diciembre.
Según trascendió, Espert seguiría cobrando su dieta porque no pidió la renuncia al goce de sueldo. Sin embargo, el artículo 17 del reglamento de la Cámara establece que se “decidirá en votación especial si las licencias solicitadas se conceden con goce de dieta o sin él”, por lo que es algo que debería tratarse en el recinto.
El martes, Espert fue imputado en el marco de la causa que se abrió por la denuncia presentada por Grabois y en la que se pide investigar una transferencia de 200.000 dólares que, según un registro contable de un banco estadounidense, el diputado libertario recibió en 2020 de Machado.
La denuncia sostiene que Espert percibió “al menos” esa suma de dinero “de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico, y que se encuentra siendo juzgada en el fuero criminal del Distrito Judicial Este de Texas, Estados Unidos”.
Antes de licenciarse en la Cámara de Diputados, el que hasta hace poco era el candidato más relevante de La Libertad Avanza (LLA) se vio obligado a renunciar a su postulación bonaerense y a la presidencia de la estratégica comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, donde todo indica que será reemplazado por Alberto Benegas Lynch.
