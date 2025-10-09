La Sub 20 sigue a paso arrollador en el Mundial

La Selección Argentina Sub 20 dio cátedra de fútbol ya que aplastó 4-0 a Nigeria y se metió en los cuartos de final del Mundial. En la próxima instancia, chocará con México el sábado a las 20 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago.

Sin dudas, desde principio a fin, la Albiceleste fue muy superior al elenco africano. Para colmo, abrió el marcador de manera temprana: luego de captar un buen pase de Subiabre ante la salida del arquero, Alejo Sarco definió en completa soledad con el arco a su merced, el 1-0.

Argentina tuvo juego asociado y se mostró mucho más rápido que su rival. A los 22 minutos, encontró el segundo de la jornada a través de Maher Carrizo: el delantero de Vélez se hizo cargo de un tiro libre y con un zurdazo a colocar, estampó el 2-0.

Con la ventaja, la Selección hizo lo que quiso con su rival y tuvo más chances para ampliar la ventaja, ya que Nigeria tuvo problemas en su retroceso y dejó muchos espacios.

La mayor preocupación para Argentina se dio en el minuto 38, ya que Álvaro Montoro se retiró lesionado y llorando. El delantero de Botafogo disputó la pelota con el defensor Ochoche y terminó cayendo mal, golpeándose fuerte el hombro. El desconsuelo fue grande, más allá del apoyo de su compañeros. Y la peor noticia se conoció horas después del partido, cuando se confirmó que sufrió la fractura de clavícula.

Nigeria tuvo su primer chance clara recién a los 45 minutos, a través de un remate de Daga que atajó de buena manera Santino Barbi.

En el complemento, el elenco de Placente volvió a pisar el acelerador y a los 8 minutos, logró sentenciar la historia en Santiago. Tras una avivada, Milton Delgado asistió con un pase filtrado a Carrizo, que encaró en completa soledad y definió el 3-0, tras acariciar la pelota ante la salida del arquero.

Placente guardó jugadores y los que entraron lo hicieron bien. A los 21 minutos, a través de otro golazo, amplió la ventaja. Tras una gran jugada individual, el ingresado Mateo Silvetti definió el 4-0 con un buen zurdazo a colocar.

Los minutos sobraron, ya que Argentina tuvo el dominio absoluto del encuentro y hasta pudo haber ampliado más la diferencia, con chances claras.

Se confirmó que el volante Alvaro Montoro sufrió la fractura de clavícula

Más allá que se perdió algunos mano a mano claros, terminó ganando el partido de manera merecida, para sacar chapa de candidato y seguir aumentando su ilusión de volver a salir campeón en la categoría.

El próximo sábado a partir de las 20, deberá verse las caras con México, otro de los equipos fuertes del certamen, que está invicto y que se ganó un lugar en un grupo que estuvo con España y Brasil.