Provincias Unidas lleva su campaña a Jujuy

Los gobernadores del espacio Provincias Unidas llevarán hoy la campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre a la provincia de Jujuy, donde volverán a hacer una demostración de fuerza después de los encuentros que mantuvieron en las ciudades de Río Cuarto y Puerto Madryn.

Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz), además del anfitrión Carlos Sadir, estarán desde las 11 en el Parque Solar El Pongo y Zona Franca Perico, en la ciudad de Perico.

De la actividad participará también el ex gobernador cordobés Juan Schiaretti, candidato a diputado nacional por ese distrito.

Los mandatarios provinciales se reunirán con empresarios mineros y desde las 12.30 encabezarán un acto de campaña, para finalizar a las 13.30 con un almuerzo en el Hotel Altos de la Viña, en San Salvador de Jujuy.

El armado de Provincias Unidas, que busca abrirse paso como una alternativa a la polarización entre La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo, volverá así a hacer una demostración de fuerza.

Será luego de las actividades que los gobernadores llevaron adelante en Río Cuarto, el 12 de septiembre último, y en Puerto Madryn, a fines de ese mismo mes, en busca además de potenciar las listas que armaron en sus distritos.