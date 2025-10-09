Provincias Unidas lleva su campaña a Jujuy

Miguel Ángel Russo: eterno en Estudiantes y en el mundo del fútbol
Expectativa por la definición en el tema de la reimpresión de las boletas
La Justicia rechazó que Santilli encabece la lista de La Libertad Avanza
Basta de monotonía y temas repetidos: EL DIA del domingo se renueva
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Cortaron la mala racha la industria y la construcción y pudieron subir
Se disparan el blue y el riesgo país con mercados en tensión
El libertario y Machado firmaron un contrato por un millón de dólares
Condenaron a Sabag Montiel por el intento de asesinato de Cristina
Barrio Jardín: el laberinto de Villa Elvira que hizo crecer la clase media
Cómo no caer en una trampa con la compra de un departamento a construir
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Los gobernadores del espacio Provincias Unidas llevarán hoy la campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre a la provincia de Jujuy, donde volverán a hacer una demostración de fuerza después de los encuentros que mantuvieron en las ciudades de Río Cuarto y Puerto Madryn.
Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz), además del anfitrión Carlos Sadir, estarán desde las 11 en el Parque Solar El Pongo y Zona Franca Perico, en la ciudad de Perico.
De la actividad participará también el ex gobernador cordobés Juan Schiaretti, candidato a diputado nacional por ese distrito.
Los mandatarios provinciales se reunirán con empresarios mineros y desde las 12.30 encabezarán un acto de campaña, para finalizar a las 13.30 con un almuerzo en el Hotel Altos de la Viña, en San Salvador de Jujuy.
El armado de Provincias Unidas, que busca abrirse paso como una alternativa a la polarización entre La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo, volverá así a hacer una demostración de fuerza.
Será luego de las actividades que los gobernadores llevaron adelante en Río Cuarto, el 12 de septiembre último, y en Puerto Madryn, a fines de ese mismo mes, en busca además de potenciar las listas que armaron en sus distritos.
LE PUEDE INTERESAR
"Profundo dolor": el mensaje de Julio Alak tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí