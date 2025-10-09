Abucheos e insultos a Milei y Karina

El presidente, Javier Milei, y su hermana y Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, fueron abucheados e insultados ayer por un grupo de personas en el microcentro porteño. Según trascendió, el escrache ocurrió en avenida de Mayo y Perú, de donde los hermanes debieron retirarse raudamente al grito de “chorros”, “hijos de p...” y “coimera”.

Los funcionarios iban acompañados de custodios presidenciales y escoltados por efectivos de la Policía Federal Argentina, quienes los socorrieron para que subieron rápidamente a una camioneta negra que salió a toda velocidad de las inmediaciones, según se puede ver en distintos videos que se viralizaron.

Según se supo, la manifestación contra Javier y Karina Milei se dio mientras ambos se retiraban de una reunión con empresarios.

El rechazo popular contra los libertarios se inscribe en la saga de agresiones que funcionarios o candidatos han sufrido en los últimos meses. Coincide además con los escándalos que ganaron lugar en la agenda pública: desde el lejano caso de febrero con la criptomoneda $Libra, pasando por los audios atribuidos al exdirector de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en los que revela una supuesta trama de corrupción con la compra de medicamentos en el Estado (que involucra a la hermana del Presidente) hasta llegar al último, el que tiene que ver con la denuncia que vincula al renunciante candidato libertario, José Luis Espert, con el empresario Federico “Fred” Machado, acusado en una causa por narcotráfico.