Política y Economía |EL DOCUMENTO FUE HALLADO EN CASA DEL EMPRESARIO

El libertario y Machado firmaron un contrato por un millón de dólares

El libertario y Machado firmaron un contrato por un millón de dólares

El contrato establecía 10 pagos iguales y mensuales de U$S100.000

9 de Octubre de 2025 | 01:51
Edición impresa

El 7 de junio de 2019, dos semanas antes de presentarse formalmente como candidato a presidente por el partido Despertar, José Luis Espert firmó un contrato de “locación de servicios” por 1 millón de dólares con Federico “Fred” Machado, el empresario que, según resolvió la Corte Suprema, será extraditado en los próximos días a los Estados Unidos, acusado de narcotráfico, fraude y lavado de dinero, entre otros delitos.

De acuerdo al documento de 11 páginas que trascendió ayer y que efectivos de la Policía Federal encontraron en la chacra de Viedma en la que Machado cumplía arresto domiciliario antes de ser trasladado a una unidad penitenciaria, el empresario rionegrino -quien suscribe el contrato en su carácter de “gerente” de la empresa guatemalteca “Minas de Pueblo”- se comprometía a pagarle al ahora excandidato a diputado de La Libertad Avanza (LLA) un total de U$s1.000.000 por un trabajo de “análisis de mercado y el asesoramiento integral para refinanciar su deuda (la de la minera) y confeccionar un plan estratégico de ampliación y crecimiento de la empresa a tres años”.

Del mismo texto surge que el pago del millón de dólares acordado se haría en 10 cuotas de 100.000 dólares. La primera, “en el acto” de la suscripción del contrato y luego en nueve cuotas mensuales “consecutivas e iguales” y “a partir del mes siguiente al de la suscripción” por medio de transferencia bancaria.

Además se deja constancia de que el tiempo estipulado para que Espert cumpliera con las tareas encomendadas se pactó en 12 meses, contados a partir de la firma del convenio. Pero también se advierte “que el plazo convenido podrá ser prorrogado por acuerdo de ambas partes por el plazo que estimen conveniente”.

Por último, el contrato establecía que ante cualquier controversia que pudiera surgir, las partes acordaban someterse a “la competencia de los Tribunales Ordinarios de New York, de los Estados Unidos de América”.

El contrato, firmado de puño y letra por Espert y Machado, establece a su vez que ante cualquier controversia que pudiera surgir las partes acordaban someterse a “la competencia de los Tribunales Ordinarios de New York, de los Estados Unidos de América”.

El documento que se halló en la casa de Machadao aparece con partes dañadas y algunas manchas. Algo que confirmaron fuentes allegadas al caso: “Estaba roto, manchado y abollado”.

El mismo año de la firma del contrato, según admitieron con contradicciones y cambio de versiones en sucesivas entrevistas Espert y Machado, el empresario aportó a la campaña presidencial del libertario con más de 30 vuelos que le permitió hacer en su avión privado y al menos una camioneta que puso a su disposición.

Poco antes de bajar su candidatura a diputado por la Provincia, Espert se vio obligado a reconocer también el cobro de US$ 200 mil dólares por parte de Machado, según consta en un registro contable de un banco estadounidense que hoy investiga la Justicia. Pero nunca habló de un millón de dólares, algo que deslizó de forma evasiva Machado.

