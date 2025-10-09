Cortaron la mala racha la industria y la construcción y pudieron subir

Miguel Ángel Russo: eterno en Estudiantes y en el mundo del fútbol
El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) registró en agosto una suba de 0,6% respecto del mes anterior, luego de dos meses en retroceso, mientras que la actividad de la construcción registró el mismo mes una variación positiva de 0,5% respecto al anterior, según informó informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
El IPI, sin embargo, mostró una caída de 4,4% respecto a igual mes de 2024, mientras que en el acumulado de enero-agosto de 2025 se registró un incremento de 4,4% respecto a igual período de 2024.
En agosto, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación positiva de 0,6% respecto al mes anterior.
Quince de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales. Las mayores bajas se vieron en productos textiles (-18,1%), productos de metal (-18,0%), prendas de vestir, cuero y calzado (-14,1%) y productos de caucho y plástico (-10,3%).
En tanto, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) arrojó una suba de 0,4% respecto a igual mes de 2024. El acumulado de los ocho primeros meses de 2025 del índice presentó un aumento de 8% respecto a igual período de 2024.
A lo largo del año, el indicador tuvo mes a mes subas y bajas. En abril alcanzó un pico con un crecimiento de 5,1%.
En cuanto al consumo de insumos para la construcción, en agosto, con relación a igual mes del año anterior, se registraron subas de 61,0% en asfalto; 32,3% en mosaicos graníticos y calcáreos; 22,5% en hormigón elaborado; 21,2% en artículos sanitarios de cerámica; 7,1% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); y 1,5% en hierro redondo y aceros para la construcción.
Se observaron bajas de 14,7% en ladrillos huecos; 11,5% en placas de yeso; 9,5% en cales; 8,0% en yeso; 4,5% en pisos y revestimientos cerámicos; 0,4% en cemento portland; y 0,2% en pinturas para construcción.
