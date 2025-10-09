Manes dijo que Menem lo amenazó y lo desmintieron

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, desmintió ayer las supuestas amenazas que el diputado de Democracia para Siempre, Facundo Manes, quien dijo haber recibido amenazas de su parte, mientras tomó estado público, a favor del riojano, de un video que muestra a los dos legisladores charlando cordialmente antes de que comenzara la sesión.

Según relató manes a través de un tuit, el riojano lo amenazó en un pasillo del Congreso antes de que empezara la sesión y le dijo que si eso sucedía lo iban a “hacer mierda” y que iba a “empezar a haber una operación brutal” en contra suya.

“No le faltes a la verdad, Facundo. La política necesita seriedad, no teatro”, le contestó Menem al diputado y candidato a senador a través de su cuenta en la red social X.

En el video, ambos dirigentes se saludan con amabilidad en un muy breve cruce y siguen de largo, por lo que no hubo tiempo para que el titular de Diputados le dijera lo que denunció Manes.

En declaraciones a los medios acreditados, Menem recordó que Manes ya había “mentido” seis meses atrás cuando denunció que Santiago Caputo le había “pegado una trompada en el pecho”.

“Cuando me lo contó me asusté y tuve que revisar absolutamente todas las cámaras. No había ocurrido nada, de hecho hizo una denuncia y fue desestimada totalmente, con lo cual ya mintió y hoy vuelve a mentir”, lamentó el titular del cuerpo.

Sobre las motivaciones de Manes para realizar una falsa acusación en contra suya, Menem lo adjudicó al hecho de que éste sea “un año electoral”.

“Estamos en un año electoral y se ve que le gustan las cámaras, porque ya sabemos de quién estamos hablando”, consideró. Y agregó que “hay diputados que pierden el lugar a fin de año, están nerviosos”.