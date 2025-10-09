Manes dijo que Menem lo amenazó y lo desmintieron

Miguel Ángel Russo: eterno en Estudiantes y en el mundo del fútbol
Expectativa por la definición en el tema de la reimpresión de las boletas
La Justicia rechazó que Santilli encabece la lista de La Libertad Avanza
Basta de monotonía y temas repetidos: EL DIA del domingo se renueva
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Cortaron la mala racha la industria y la construcción y pudieron subir
Se disparan el blue y el riesgo país con mercados en tensión
El libertario y Machado firmaron un contrato por un millón de dólares
Condenaron a Sabag Montiel por el intento de asesinato de Cristina
Barrio Jardín: el laberinto de Villa Elvira que hizo crecer la clase media
Cómo no caer en una trampa con la compra de un departamento a construir
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, desmintió ayer las supuestas amenazas que el diputado de Democracia para Siempre, Facundo Manes, quien dijo haber recibido amenazas de su parte, mientras tomó estado público, a favor del riojano, de un video que muestra a los dos legisladores charlando cordialmente antes de que comenzara la sesión.
Según relató manes a través de un tuit, el riojano lo amenazó en un pasillo del Congreso antes de que empezara la sesión y le dijo que si eso sucedía lo iban a “hacer mierda” y que iba a “empezar a haber una operación brutal” en contra suya.
“No le faltes a la verdad, Facundo. La política necesita seriedad, no teatro”, le contestó Menem al diputado y candidato a senador a través de su cuenta en la red social X.
En el video, ambos dirigentes se saludan con amabilidad en un muy breve cruce y siguen de largo, por lo que no hubo tiempo para que el titular de Diputados le dijera lo que denunció Manes.
En declaraciones a los medios acreditados, Menem recordó que Manes ya había “mentido” seis meses atrás cuando denunció que Santiago Caputo le había “pegado una trompada en el pecho”.
“Cuando me lo contó me asusté y tuve que revisar absolutamente todas las cámaras. No había ocurrido nada, de hecho hizo una denuncia y fue desestimada totalmente, con lo cual ya mintió y hoy vuelve a mentir”, lamentó el titular del cuerpo.
LE PUEDE INTERESAR
Espert pidió licencia, pero seguiría cobrando la dieta
LE PUEDE INTERESAR
El libertario y Machado firmaron un contrato por un millón de dólares
Sobre las motivaciones de Manes para realizar una falsa acusación en contra suya, Menem lo adjudicó al hecho de que éste sea “un año electoral”.
“Estamos en un año electoral y se ve que le gustan las cámaras, porque ya sabemos de quién estamos hablando”, consideró. Y agregó que “hay diputados que pierden el lugar a fin de año, están nerviosos”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí