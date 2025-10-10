Lilia Lemoine y Marcela Pagano se volvieron a decir de todo

Las diputadas Lilia Lemoine y Marcela Pagano, de los bloques de La Libertad Avanza (LLA) y Coherencia, respectivamente, protagonizaron una nueva pelea en el recinto durante la madrugada de ayer, en un cruce que rozó el escándalo con acusaiones de “narco” y “ñoqui”, entre otras.

Es un nuevo capítulo de la pelea que ambas vienen manteniendo desde que militaban juntas en el mismo espacio. Hubo violencoa, según denuncio Lemoine.

“Valió la pena terminar con la mano moreteada y dolida. Me lastimó con el anillo cuando me pegó. Estoy preocupada porque además me hizo cortesitos en un dedo y temo que me contagie uka12”, publicó Lemoine en la red social X. Agregó que “me pegaste en cámara y quedó grabado, sos boluda, Marcela”.

La pelea surgió cuando cuando Lemoine quiso sacarle un cartel a Pagano que decía “narcotráfico nunca mas”, a lo que la ex libertaria gritaba mientras le pegaba con el cartel.

“Narco, narco, narco, dalen (Fred) Machado, andá a explicarle a la Justicia, ladrona, ñoqui”, le gritaba Pagano a Lemoine, mientras la vicepresidenta de la cámara, Cecilia Moreau, en ese momento a cargo de la sesión, les llamaba la atención.