Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |DE MADRUGADA

Lilia Lemoine y Marcela Pagano se volvieron a decir de todo

10 de Octubre de 2025 | 02:31
Edición impresa

Las diputadas Lilia Lemoine y Marcela Pagano, de los bloques de La Libertad Avanza (LLA) y Coherencia, respectivamente, protagonizaron una nueva pelea en el recinto durante la madrugada de ayer, en un cruce que rozó el escándalo con acusaiones de “narco” y “ñoqui”, entre otras.

Es un nuevo capítulo de la pelea que ambas vienen manteniendo desde que militaban juntas en el mismo espacio. Hubo violencoa, según denuncio Lemoine.

“Valió la pena terminar con la mano moreteada y dolida. Me lastimó con el anillo cuando me pegó. Estoy preocupada porque además me hizo cortesitos en un dedo y temo que me contagie uka12”, publicó Lemoine en la red social X. Agregó que “me pegaste en cámara y quedó grabado, sos boluda, Marcela”.

La pelea surgió cuando cuando Lemoine quiso sacarle un cartel a Pagano que decía “narcotráfico nunca mas”, a lo que la ex libertaria gritaba mientras le pegaba con el cartel.

“Narco, narco, narco, dalen (Fred) Machado, andá a explicarle a la Justicia, ladrona, ñoqui”, le gritaba Pagano a Lemoine, mientras la vicepresidenta de la cámara, Cecilia Moreau, en ese momento a cargo de la sesión, les llamaba la atención.

 

LE PUEDE INTERESAR

El secretario del Tesoro de EEUU dijo que Milei “tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina”

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Monzó: “La que manda en la Argentina es Karina Milei"
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes vs Gimnasia, en UNO: confirmaron día y horario para el clásico platense

Maratea, en la mira de la Justicia de La Plata: lo buscan por no presentarse a declarar

Atención, nuevas modificaciones: el Tren Roca no llegará ni saldrá de La Plata este fin de semana

Barrio Jardín en La Plata: el laberinto de Villa Elvira que hizo crecer la clase media

¿Por envidia? Yanina Latorre despotricó contra Sofi Martínez: "No sé que le ven" y "está inflada"

Gimnasia suma a un Barros Schelotto en Primera para recibir a Talleres en el Bosque

Finde largo para entretenerse en La Plata: la agenda más completa del espectáculo

"Secuestraron el celular": tras varias horas de requisa, terminó el allanamiento en la casa de Espert
+ Leidas

Cómo llegó Miguel Russo a Estudiantes: quién le abrió las puertas

Corbalán va de entrada y Castro otra vez afuera

El Pincha última detalles para otro partido clave

Amigos y referentes recordaron a Russo

Selección: amistoso en Miami contra Venezuela

VIDEO. Último adiós: el fútbol despidió a un caballero

Swap y salvación: EEUU pone U$S20.000 millones

Qué dijo el economista que más escucha Milei
Últimas noticias de Política y Economía

Swap y salvación: EEUU pone U$S20.000 millones

Milei celebró el auxilio de Trump y reiteró los elogios a Luis Caputo

Llegó la ayuda por la “grave iliquidez” del sistema

Euforia en los mercados con ganancias siderales
Deportes
VIDEO. Último adiós: el fútbol despidió a un caballero
Amigos y referentes recordaron a Russo
El “Tano” Roberto, hincha del Pincha que estuvo presente en el velorio
El Pincha última detalles para otro partido clave
Cómo llegó Miguel Russo a Estudiantes: quién le abrió las puertas
Información General
Nobel de Literatura: por qué ganó Krasznahorkai
Aeroparque: demoras y cancelaciones por asambleas
Envejecer con salud: el desafío de vivir más y mejor
Día Mundial de la Visión: por qué los menores de 2 años no deben estar frente a las pantallas, según expertos
El premio Nobel de Literatura al final fue para el escritor húngaro László Krasznahorkai
Policiales
Sesenta: el número de tragedias viales en 2025
Del “no querían lastimarlas”, a la cruda teoría de una “mejicaneada”
“Buscado”: Maratea no aparece por ningún lado
Jubilados en peligro ante una ola de brutales hechos de inseguridad
Capturan a un familiar de las mujeres calcinadas
Espectáculos
“Severino, el infierno tiene nombre”: historia y poesía en escena
Creamfields: David Guetta en la casa
Gabriela Acher: “Pasé 50 años perdiendo el tiempo en la televisión”
“In the city”: Charly García y Sting lanzaron su canción
“Amores Perros”: los 25 años de un clásico latinoamericano

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla