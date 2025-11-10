Detienen en Quilmes a un médico de la UPA acusado de robar un ecógrafo de 25 mil dólares

La policía detuvo a un médico de la Unidad de Pronta Atención (UPA) N° 17 de Bernal Oeste, en Quilmes. El profesional está acusado de robar un ecógrafo valuado en 25 mil dólares. El equipo médico fue recuperado tras un allanamiento realizado en su domicilio.

El hecho se registró cuando el ingeniero responsable del mantenimiento de los equipos acudió al consultorio de un cirujano vascular, quien había advertido fallas en el equipo que utilizaba. En ese momento, el técnico notó que el dispositivo entregado para su reparación no coincidía con el modelo que figuraba en los registros del centro de salud.

Ante la sospecha de una posible sustitución, las autoridades revisaron las cámaras de seguridad del lugar. Las grabaciones comprobaron que el médico había ocultado el equipo original, dejando otro en su reemplazo.

Con dichas pruebas, las autoridades radicaron la denuncia y se inició una investigación. El doctor fue detenido cuando se presentó a cumplir su servicio en la UPA, situada en Cabo Sessa al 1400. Asimismo, durante un allanamiento realizado en su propiedad, los oficiales hallaron el ecógrafo buscado. El médico quedó bajo disposición de la Justicia, bajo la carátula de “robo”.